Martillo en mano, ciudadanos se llevaron un trozo del supuesto meteorito que cayó en Barranquilla

Gran interés y curiosidad sigue despertando el supuesto meteorito que cayó en el barrio Villas de San Pablo, en Barranquilla . Varios ciudadanos han llegado hasta el lugar para golpear la roca con martillos y llevarse un trozo a casa.

Tal es el caso de un ciudadano que afirmó que arribó hasta el lugar para saber si se trataba de una verdadera roca espacial, o no.

“Vine a donde el meteorito para llevármelo para la casa a ver qué es. Me parece que no es un meteorito, vine a quitarle un pedazo, pero creo que es una piedra pintada. Es una falsa alarma. Me llevo mi recuerdo, es algo que pasa una sola vez en la vida”, afirmó.

El meteorito no había terminado de impactar en la tierra y ya lo estaban desguazando para venderlo por partes.pic.twitter.com/IbTTtZv7vy — Julian (@JulianJaraUribe) September 8, 2021

Cabe recordar que la gran roca apareció de la nada en ese sector de la capital del Atlántico.

Al ver su presencia, muchos ciudadanos curiosos se aglomeraron en el lugar para tomar fotos y videos.