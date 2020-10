Mujer denuncia que su expareja entró a su casa con un hacha e intentó quemarla con gasolina

Yenerilsa Márquez teme por su vida luego de que su expareja irrumpiera una madrugada en su casa e intentara quemarla con gasolina.

Todo ocurrió en el barrio 7 de abril, en el suroccidente de Barranquilla , “por la negativa mía de regresar con él, de no entregarle una motocicleta que es de mi propiedad”, relató la mujer.

La víctima contó que el día del ataque “llegué de trabajar y cuando ya estoy acostada siento el estruendo. Bajo corriendo y lo veo a él con tres hombres más acá partiendo todas las cosas con un hacha”.

El agresor y sus cómplices destruyeron muebles, el televisor y los electrodomésticos.

“Los otros hombres estaban armados y estaban echándole gasolina a toda la casa, intenté salir cuando me echan gasolina a mí, intentaron prender el fósforo, pero gracias a Dios no les prendió el fósforo o me hubieran quemado viva (…) La idea de ellos era encender la casa”, sostuvo.

Publicidad



Yenerilsa tuvo que abandonar el inmueble y ahora se está quedando con unos familiares.

“Tengo miedo porque me tiene amenazada a mí, a mis hijos, a mi familia”, afirmó la mujer, que dejó a su pareja porque la maltrataba.

“Me tenía amenazada, que no podía decir nada (…) Como él es un hombre altamente peligroso, que si yo decía algo me mataba a mí o a alguien de mi familia, por eso estoy pidiendo ayuda”, agregó.