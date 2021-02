Nick Loeb pierde caso contra Sofía Vergara por custodia de embriones

La Corte en Luisiana, Estados Unidos, falló en contra de la demanda de Nick Loeb para obtener la custodia de los embriones que congeló con Sofía Vergara en 2013.

Según el tribunal, el ex de la actriz no tiene domicilio en Luisiana en el estado, por lo que no existe "jurisdicción adecuada" en el caso.

El abogado de Loeb le dijo a la revista People que “apelarán a la Corte Suprema de Luisiana al no sentirse satisfechos con esta decisión”.

En California ya le habían negado la custodia de los embriones al empresario estadounidense en otra batalla con Sofía Vergara.

“Quiere matar a mis hijas”, dijo Loeb hace más de un año a un medio sobre el pleito que tiene con la actriz barranquillera.

Según él, mucha gente tiene hijos y se separa, por lo que su ruptura no es motivo para “matar” a las niñas, a las que planeaban llamar Emma e Isabella.

Publicidad

“Ella no necesita tener responsabilidad… yo no quiero el dinero de ella, yo tengo dinero, mi familia tiene dinero, no necesito del dinero de ella”, ha sostenido.