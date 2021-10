Peter Manjarrés expone a ladrón que se metió a su casa en Valledupar

El cantante Peter Manjarrés denunció a través de redes sociales que fue víctima de robo en su casa, en Valledupar.

El artista se enteró del hecho gracias a las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda y compartió en sus redes sociales la grabación de lo sucedido en el barrio Novalito.

“Gracias a @serviplus me di cuenta de que he sido víctima de robo en mi casa en Valledupar, en el barrio Novalito. Gracias a Dios no tenía nada de valor y no quise tener ninguna represalia contra el ladrón que entró a mi casa, la próxima vez no asumo la responsabilidad de lo que pueda suceder”, escribió Peter Manjarrés en su publicación.

En el video se ve al señalado delincuente merodeando en una habitación y buscando pertenencias de valor en un cajón.

“Ya interpuse la denuncia e invito a la Policía de Colombia que esté más pendiente de la seguridad de mi amada Valledupar”, subrayó el cantante vallenato.