Protesta dejó sin agua al 100% de Cartagena

Cartagena enfrenta un desabastecimiento en el suministro de agua potable por cuenta de una manifestación. Aunque la alcaldía dispuso de un plan para mitigar la situación, el 100% de la ciudad se encuentra sin el servicio.

La ciudadanía es la más afectada por la situación. Javier Villegas, habitante de Cartagena, indicó que “no ha podido lavar la loza” y tampoco ha logrado realizar los quehaceres del hogar.

Entretanto, Lidis Ortega, otra habitante, sostuvo que no pudo cocinar: “Mi casa está sucia, no me he bañado”.

Y es que la suspensión en el suministro del agua fue provocada por habitantes del corregimiento de Arjona que se tomaron una estación de la empresa Aguas de Cartagena.

Los ciudadanos exigen la pavimentación de una vía en mal estado.

Ellos obligaron a los trabajadores de la planta a cesar actividades. Además, provocaron daños en las instalaciones.

La empresa Aguas de Cartagena informó que el servicio se reestablecerá una vez los trabajadores puedan ingresar a la planta.