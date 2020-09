“Quiero es a mi hija, a la que tengo”: madre de una de las niñas intercambiadas en Barranquilla

Hay incertidumbre entre los padres que descubrieron que sus hijas fueron intercambiadas hace cuatro años tras nacer en el Hospital Departamental Niño Jesús, ubicado en Barranquilla.

Todavía no creen lo que sucedió. Están encariñados con las que creían eran sus hijas.

“Para mí, las dos son hijas mías, tengo cariño hacia ambas, mucho cariño. Dios quiera y me pueda quedar con las dos porque, primero, por aquella niña que he visto crecer y aprecio y la otra con quien he perdido tiempo por no tenerla y quiero también compartir mucho con ella”, afirmó el papá de una de las pequeñas.

Aunque las dos niñas, que ahora tienen cuatro años, están temporalmente en el hogar del hombre -quien descubrió el intercambio-, la mujer que ha criado a la hija biológica de él asegura que quiere quedarse con ella.

“Yo quiero es a mi hija, a la que tengo, a mi Saray. La verdad, yo la he tenido todo este tiempo, no fue ni un mes ni dos meses, cuatro años”, dice la madre.

Sostiene que tiene sentimientos encontrados sobre qué va a pasar con su verdadera hija.

“La verdad no sé, como yo no he tenido la oportunidad de compartir así con ella. Me gustaría estarla viendo, pero, en verdad, no sé. La gente no me entiende, pero no es fácil, para mí, mi Saray es mi todo”, señala.

La situación pasa por lo jurídico. Un juez de familia será el encargado de definir quién se queda con quién. Sobre los daños morales ocasionados ya hay una demanda administrativa contra el hospital.

“Este proceso se denomina medio control de reparación directa y busca precisamente la indemnización por los daños y perjuicios morales ocasionados a los dos grupos familiares y a los menores”, afirma el abogado Jairo González.

El centro médico, a través de un comunicado, manifestó su voluntad de colaborar para esclarecer los hechos.

“La gerencia de la ESE ratifica su voluntad de aportar todas las pruebas que sean necesarias durante la investigación que se lleve a cabo para esclarecer las causas que originaron dicha situación”, afirmó.

Actualmente, las dos niñas se encuentran con el señor en una vivienda del municipio de Santo Tomás, Atlántico.

Entretanto, la señora, quien vive en el departamento del Cesar, afirma que dará la pelea para quedarse con la que menor que ha criado desde que nació. La mujer tiene un hijo de 9 años, uno de 12 y próximamente dará a luz otro bebé.

