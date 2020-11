Sujeto de las bromas pesadas tendrá que responder por las paletas de jabón que repartió en Cartagena

Hay indignación en redes sociales por un supuesto influencer que repartió paletas de jabón a habitantes de calle y personas de la tercera edad en La Heroica. Aunque ofreció disculpas, las imágenes ya están en manos de las autoridades, que dijeron que el joven y quienes lo ayudaron enfrentarán a la justicia.

“Estas personas podrían ser procesadas penalmente por delitos contra la seguridad pública y la salud”, advirtió el coronel Juan Valderrama, subcomandante de la Policía de Cartagena .

La Fiscalía General también informó que “abrió investigación a través de la unidad de reacción inmediata y adelanta actos urgentes para identificar a los implicados” de estos deplorables hechos.

Jay Tomy, que solo en Instagram tiene más de 47 mil seguidores, salió a ofrecer “mil y un millón de disculpas y no me alcanzan ni me van a alcanzar estas disculpas”, pero esto no será suficiente por la indignante broma que hizo, incluso cuando se presentó ante sus víctimas como un emprendedor, usando un nombre ofensivo y con las paletas de jabón.

Armando Córdoba, secretario de Participación y Desarrollo de Cartagena, dijo que con este tipo de actos no se influencia en redes sociales y pidió “a las autoridades aplicar todo el peso de la ley”.