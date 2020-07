“Tenía apenas 6 años cuando fui violada por primera vez”: la denuncia de la hija de un exsenador

El abuso ocurrió en Barranquilla y, según la mujer, hija del fallecido exsenador Jaime Vargas y ahora madre de dos niñas, habría sido perpetrado por el entonces socio de un reconocido club de la ciudad.

“Era un hombre tan cercano a mi familia que lo veía más que a mi propio padre. No era mi familiar, pero durante muchos años frecuentaba mi casa casi a diario. Tenía el afecto y la confianza de todos en mi casa. Estaba presente en todas las celebraciones, navidades, cumpleaños. Lo vi casi todos los días durante muchos, muchos años”, relató a través de su cuenta de Facebook.

Afirmó que su atacante le dijo: “Si hablas de esto, te van a castigar. Tu mamá, tu hermana, se van a poner muy bravas”.

“Y así me lo repitió tantas, tantas veces. Durante años. Tenía seis años. Seis años. Seis años. Cuando por fin hablé, ya en la cúspide de mi adolescencia, no me creyeron. O más bien, ¿prefirieron ignorarlo?”, agrega en su escrito.

Tras develar el secreto, el hermano de Viviana, Jaime Vargas, alcalde de la localidad de Usaquén, dio a conocer el nombre del presunto violador.

“Mi hermana Viviana no fue la única. La justicia puede demorar, pero va a llegar. No va a haber piedra debajo de la cual te puedas esconder. Violar a una niña de 6 años. Una niña inocente, indefensa. TU HORA YA LLEGÓ”, escribió.

La psicóloga clínica Ruth Pareja señala que algunas de las personas agredidas sexualmente no hablan porque “el tema del abuso siempre va a ser doloroso, donde la víctima guarda silencio y decide hablar después de mucho tiempo porque hay miedo, hay confusión, amenazas, sentimientos de culpa, poco acompañamiento de la familia”.

Miguel Ángel del Río, abogado de la joven, sostuvo que “la acción penal no ha prescrito fundamentalmente porque el término para iniciar la acción penal empieza desde los 18 años, significaría que le quedan todavía dos años a Viviana para poder denunciar a su agresor”.

