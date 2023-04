Tragedia por caída de un vehículo al río Magdalena: dos adultos y un niño están desaparecidos

Organismos de socorro, en asocio con pescadores del sur de Bolívar, buscan a dos adultos y un niño, quienes perecieron ahogados al caer de un ferri cuando trataban de cruzar el río Magdalena.

Versiones de testigos señalan que el hecho se registró en el corregimiento Bodega Central del municipio de Morales, desde donde había partido una camioneta de servicio público con diez pasajeros con destino a la ciudad de Aguachica, Cesar.

Al parecer, cuando el conductor intentó abordar el transbordo perdió los frenos, lo que provocó la tragedia. Otros siete ocupantes del automotor lograron ponerse a salvo.

Doloroso relato de mamá que perdió a su hijo en accidente

En Fonseca, La Guajira, le dieron el último adiós a Saúl, el niño de 4 años que murió luego de ser atropellado , junto a otras 15 personas, por un conductor borracho. Familiares pidieron a las autoridades que esta muerte no quede impune y que el responsable del siniestro asuma su responsabilidad por la muerte del menor y por los demás heridos.

Esteban Campuzano, familiar del menor, aún no logra comprender cómo un choque simple entre dos motos se convirtió en una tragedia en donde su nieto falleció. Relató lo vivido la fatídica noche del 8 de abril: "El niño me reconoce, ‘ay, mi abuelo, mi abuelo’. Ella es mi hijastra, le dice al mototaxista que se devuelva a recogerme a auxiliarme. En el momento que me están recogiendo, montándome en el mototaxi aparece el carro fantasma y nos lleva a todos”.

Karen Dayana Cervantes, la mamá del niño, pidió a las autoridades que se haga justicia contra el conductor que causó esta tragedia.

"Yo nada más sentí que me caí y me golpeé, y no sé con qué fuerza me levanté a buscar mi hijo y cuando yo salí a buscar a mi hijo yo no lo encontraba en ninguna parte. Yo estaba búscalo y búscalo, hasta que lo encontré en una orilla tirado", contó la mujer.

Los 15 heridos, quienes son habitantes de los barrios Medina y Primero de Julio, se recuperan en diferentes centros asistenciales; algunos ya fueron dados de alta.