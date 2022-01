Tres hermanas se reencontraron después de 60 años, gracias a las redes sociales

Las hermanas Pineda Gil se reencontraron después de 60 años. Tomaron caminos separados luego de que sus padres se separaran. La anhelada reunión se dio en Barranquilla, donde vive una de ellas, Isabel Pineda Gil.

Ella cuenta que fue muy dolorosa la separación, "fue como si la tierra se las hubiera comido. A mí me preguntaban por mi familia y ‘jum, no sé’. Ni ellas me buscan ni yo tampoco las busco porque como yo no sabía nada de ellas”.

Pero en Cúcuta, Elsyda -la menor- y María del Carmen -la mayor- intentaban localizarla a través de las redes sociales.

"La busco por el aparato ese del celular y entonces cuando me llamó y me dijo que había encontrado a mi hermana Isabel", narró la mayor.

Y empezaron las preguntas de rigor para corroborar que sí era ella: "Que cómo se llama mi mamá y yo le dije que María Ascensión Gil de Pineda. Entonces él dijo que ¿cómo se llamaba el esposo?’, y yo le digo Rodolfo Pineda, y él dice ‘pues sí coincide’, y la llama a ella y le pregunta. Ella se va a buscar un registro y dice ‘cómo se llama su abuela’, yo le digo Sagrario Celis, y ahí empezamos".

Y aunque se reencontraron después de 60 años por medio de la virtualidad, la pandemia les había impedido verse en persona. Finalmente, entre lágrimas y sonrisas, después de tanto tiempo pudieron abrazarse.

Elsyda dice que para eso existen las redes sociales, "para hacer algo, para unir, en vez de utilizarlas para lo que no sirve, utilizarlas para lo que en realidad se necesita, que es buscar uno a su familia".

Aunque se reencontraron después de 60 años, la felicidad aún no es completa, porque hay una cuarta hermana que todavía buscan: María Elena Pineda Gil.