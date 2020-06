“Vengan, yo no les tengo miedo”: alcalde de Cartagena respondió a los procesos contra él

El Ministerio Público inició un proceso disciplinario porque el alcalde, al parecer, no remitió a la Comisión Nacional del Servicio Civil “la certificación de la Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC- con la totalidad de las vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa de la alcaldía, así como tampoco habría enviado el manual de competencias laborales debidamente actualizado para la convocatoria territorial del año 2020”.

La Contraloría, por su parte, indaga si el burgomaestre incurrió en presuntos sobrecostos en dos contratos que hizo por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Dau, en una transmisión hecha por redes sociales, envió a los organismos de control un mensaje.

“Les digo vengan por mí, si me quieren venir a buscar, vengan, yo no les tengo miedo. ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿Me van a destituir? ¿Me van a poner multa? Véngale, véngale, no les tengo miedo, investiguen todo lo que quieran, y si tengo que responder yo respondo, pero a mí no me vienen a intimidar”.

Según Dau, estos procesos solo muestran la persecución que “montaron” contra él para sacarlo de la Alcaldía.