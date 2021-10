El Plan B del Partido Liberal si la candidatura de Alejandro Gaviria no despega

Desde el Partido Liberal ya se habla de que, si la candidatura de Alejandro Gaviria no despega y las encuestas no lo terminan favoreciendo, la colectividad estaría dispuesta a apoyar a Juan Manuel Galán, quien quiere ser el candidato del Nuevo Liberalismo y, hoy, también hace parte de la Coalición de la Esperanza.

Tal parece que para el expresidente César Gaviria es mucho más fácil limar las asperezas con Juan Manuel, quien también se salió del Partido Liberal, que intentar un acercamiento con Sergio Fajardo.

Así que, en principio, si el exministro Gaviria que es, por ahora, el plan A de esa colectividad no funciona mucho, el plan B es Galán que no marca nada mal en las encuestas y que no tendría mucha resistencia dentro de las bases liberales.