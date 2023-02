Magistrados del Consejo de Estado se molestaron por declaraciones de mintransporte: ¿qué pasó?

Los magistrados de la sala de consulta del Consejo de Estado están muy molestos con las declaraciones a medios de comunicación del ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

El ministro dijo que habían contratado el concepto del abogado Rodrigo Escobar Gil para sustentar que sí se puede cambiar el contrato del metro de Bogotá para que sea subterráneo, como quiere el presidente Gustavo Petro, porque hacer la consulta al Consejo de Estado es demorado.

En una muy dura carta, los magistrados le dicen que desconocen de donde sale esa información, lo invitan a solicitar el concepto y le recuerdan que las dos únicas consultas con mensaje de urgencia solicitadas a esa corporación por parte del Gobierno fueron resueltas en uno y dos días.

Reparos sobre el metro de Bogotá

Por “primera vez..., el Gobierno nacional no incluye el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan de Desarrollo”, manifestó la alcaldesa de la capital, Claudia López. La mandataria lo calificó como algo “insólito”.

Sin embargo, López no fue la única en advertirlo. Congresistas como Catherine Juvinao, representante a la Cámara, se unieron al reclamo: “Esperemos que eso entre en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones, que tampoco está. Palabras son amores y aquí el papel aguanta todo, pero hasta tanto la segunda línea del metro de Bogotá no esté en el Plan Nacional de Desarrollo y no esté en el Plan Plurianual de Inversiones no tenemos esos dineros asegurados”.

El senador David Luna señaló que “hay que pedirle al presidente Petro que le baje un metro al ego, que le baje un metro a su interés de no cumplir a los bogotanos. El ministro de Transporte hoy señaló que estaban dispuestos a financiar medio metro, y nosotros queremos un metro completo en Bogotá”.

En medio de un debate de control político, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que los proyectos de movilidad para la capital no se verán afectados financieramente por la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la primera línea del metro de Bogotá.

"Aquí todavía hay unos escenarios de discusión, la alcaldesa los ha dejado abiertos. Estamos trabajando en el tema jurídico y vamos a seguir defendiendo lo que creemos, sin que eso afecte el desarrollo de los proyectos como están", dijo.