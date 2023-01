Las caras de Cartagena: de los opulentos edificios de Bocagrande a los olvidados barrios de La Popa

La capital de Bolívar es una ciudad de contrastes, que de su cara histórica, colorida y turística pasa a su oscuro lado de pobreza y problemas sociales.

Y aunque los visitantes y diarios internacionales la exalten como una de las ciudades más vibrantes del caribe , las precariedades de gran parte de sus habitantes persisten.

En el barrio Navidad y Puerto de Pescadores, por ejemplo, a pocos metros de la vía perimetral, las condiciones son radicalmente diferentes a las del centro histórico.

Los habitantes viven en casas de tabla, calles sin pavimento, sin alcantarillado y con aguas estancadas que enferman a los niños.

"No tenemos servicio de luz, las neveras no nos funcionan bien, no tenemos una oportunidad de trabajo, no tenemos nada. Yo llevo casi cuatro meses varado, sin hacer nada", relató Rosendo Blanco, habitante del sector.

De acuerdo con un informe de Cartagena Cómo Vamos, a pesar de ser una de las ciudades más bellas de Colombia, La Heroica es también una de las que registra mayor índice de pobreza.

"Todavía siguen siendo más de 250 mil cartageneros que viven en la línea de pobreza monetaria y más de 35 mil que viven en la pobreza extrema o miseria. Hay cartageneros que no tienen el dinero suficiente, ni siquiera, para comer", informó María Claudia Peñas, directora de Cartagena Cómo Vamos.

Uno de los grandes cuestionamientos es: ¿a qué se debe tanta miseria?, ante lo que la comunidad asegura que es debido a las irregularidades de sus gobiernos.

A la ciudad “la tiene en estado crítico la alta corrupción, el desempleo y la falta de confianza en el Gobierno, porque a cada momento se la pasan cambiando de alcalde”, dijo Eduardo Garcés, habitante de La Heroica.

“Cartagena tiene una cara bonita, que es la que ve la gente que viene al centro; pero la que está en los barrios es otra cara, donde hay tanta corrupción, pobreza y necesidades”, añadió Gárces.

Además, señaló que “necesita dirigentes comprometidos y honestos, también, ciudadanos que elijan bien”.