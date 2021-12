"A las mujeres nos ponen a prueba dos veces": Natalia Ángel, magistrada de la Corte Constitucional

Natalia Ángel es un nombre que en el sector judicial resuena una y otra vez. Luego de postularse tres veces al cargo, no desistió porque como ella misma dice: "sabía lo que quería" y logró convertirse en la nueva magistrada de la Corte Constitucional , uno de los cargos más importantes que va a determinar casos como el aborto, la eutanasia, el código electoral y las modificaciones al Código de Policía. Conozca qué piensa una de las mujeres que tendrá incidencia en las principales determinaciones judiciales.

Natalia Ángel en diálogo con Noticias Caracol.

¿Por qué es bueno que haya una mayoría de mujeres en la Corte Constitucional?

"Esto muestra un cambio en el país, que va transformándose hacia el logro de la igualdad de género, es que las mujeres somos la mitad de este país y no hemos tenido las mismas oportunidades para llegar a posiciones de toma de decisiones, entonces creo que también es un reflejo del cambio. Yo creo que hay experiencias vitales que no sabría cómo explicárselas, pero una mirada desde nuestra propia experiencia puede ayudar en la toma de decisiones, hay experiencias que vivimos las mujeres y que no viven otros y creo que la oportunidad de tener ahí una perspectiva de género es importante y creo que es simbólica. También me siento orgullosa por mí y por el camino que le puedo abrir a otras mujeres que también son profesionales que vienen detrás".

Venía luchando mucho por entrar a la Corte Constitucional, ¿esto puede tener relación que por ser mujer el camino esta lleno de obstáculos? ¿Hay que luchar el doble?

"Esta elección es una elección durísima. La gente no se imagina lo desgastante y lo difícil que es el proceso. Uno encuentra temas de género difíciles, por ejemplo, en alguna ocasión me mandaban a decir 'que la niña se retire', ¡pero si tengo casi 50 años! ¿Cuál niña y por qué que se retire? Esas cosas sí pasaron, ya han sido tres veces y, generalmente, a las mujeres sí nos toca probarnos el doble para mostrar que somos capaces, eso sí sucede. Lo que pasa es que en este contexto yo he contado con mucha suerte, yo me he presentado tres veces y las tres veces he sido ternada. Eso es realmente raro, nunca había pasado porque hay mucha gente que se presenta tres veces, pero no es ternada. Por eso, lo mío es más visible, yo sí me siento muy orgullosa y como lo dije en el Congreso: si uno persevera alcanza y si a uno lo derrotan una vez, pues vuelve y se presenta, si eso es a donde uno quiere llegar".

Las cinco magistradas de la Corte Constitucional.

Vienen fallos importantes para Colombia. ¿Qué pueden esperar hombres, mujeres, niños, comunidades minoritarias y mayoritarias de Natalia Ángel como magistrada?

"Pueden esperar a alguien que tiene un aprecio y un gran compromiso con la Constitución del 91. Llevo 30 años de carrera alrededor de promover la vigencia de la Constitución, alrededor de estudiar temas constitucionales. Van a encontrar una magistrada que no solo tiene un gran conocimiento constitucional sino un gran compromiso con la vigencia de esta carta política".

¿Cómo se garantiza la independencia?

Los magistrados tiene que escuchar todo tipo de argumentos para poder tomar decisiones, pero es sobre la base de los argumentos y de la discusión constitucional. Lo que no puede pasar es que sea sobre la base de favorecimientos políticos o presiones políticas, eso no es el ejercicio de la judicatura ni debería ser de ninguna manera.

¿Cómo ve que muchas decisiones de la Corte Constitucional no se cumplen?

Lo que he podido ver es que muchas veces hay unos fallos muy ambiciosos que no tienen en cuenta las realidades del terreno. Le pongo un ejemplo: yo estudié un fallo donde la Corte le dio unas órdenes ambiciosas a una entidad pública, pero lo que no se dio cuenta es que la entidad pública estaba en liquidación, entonces terminó dándole una orden a un cadáver insepulto, me dice alguien. Yo sí creo que hay que pausar un poco y anticipar cuál es el impacto de las decisiones y cómo se pueden cumplir; no quiero decir que los magistrados y magistradas no lo estén haciendo, pero en algunas decisiones no se da y eso es una cosa que invitaría a considerar con más atención a la hora de tener sobre todo estos fallos muy grandes, muy ambiciosos y estructurales.

¿Cómo va a ser su desempeño en medio de estos debates tan álgidos en la Corte Constitucional, donde se habla de votaciones 5 a 4 y ahora se va a hablar de un matriarcado?

No todas las mujeres pensamos igual, las mujeres podemos diferir y hay maneras de ver el mundo distintas. El hecho de ser mujer no implica que todas vamos a pensar igual, podemos tener sensibilidades y unas experiencias compartidas pero cada una va a tener su criterio y su criterio jurídico. Creo que esto se va a dar en la misma discusión que se van a dar otras discusiones, incluso con nuestros colegas hombres que, afortunadamente, son personas que aprecio mucho y con quienes he tenido el placer de compartir anteriormente como conjuez.

La nueva magistrada en el Congreso.

¿Qué espera ofrecerle al país en materia constitucional?

Yo he dicho: los jueces no lo pueden todo, los jueces tampoco se pueden creer que son infalibles porque no lo son. Creo que hay que respetar las competencias de las otras ramas del poder público. Hay que tener una colaboración armónica y cuando el juez -como decía un tratadista norteamericano- se cree Hércules, pues falla. De mí lo que pueden esperar es una enorme rigurosidad y una académica estudiosa a la que le gustan los argumentos, le gusta estudiar los puntos con mucha rigurosidad. Siempre he sido una persona con carácter y muy independiente.