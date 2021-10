Acusan de robo a Andrea Cortés, primera mujer trans de la Policía Nacional

Andrea Cortés, primera mujer trans de la Policía Nacional , enfrenta una investigación interna luego ser denunciada por robo. Al parecer, según la supuesta afectada, la patrullera se habría llevado sin pagar una crema de una droguería en Bogotá .

Conforme a lo publicado por el diario El Tiempo, el suceso tuvo lugar el pasado 23 de junio en el centro comercial Titán Plaza, en el occidente de la capital.

En la denuncia se específica que la patrullera Andrea Cortés ingresó a la droguería y preguntó por “productos de belleza”. Posteriormente, se realizó un pago de 13 mil pesos por una caja de gasas y un analgésico para el dolor de cabeza.

Minutos después, dice la denuncia publicada por El Tiempo, la uniformada tomó una “crema de contorno de ojos de la caja y la guarda en la bolsa de los productos sin cancelar ante el descuido de la vendedora”.

Dos días después, es decir, el 25 de junio, la trabajadora se percató de que supuestamente hacía falta el producto.

Luego de revisar las cámaras de seguridad, la empleada presumió que la patrullera tenía que ver con la desaparición de la crema.

Publicidad

Preocupada, la vendedora de la droguería acudió hasta la Policía Nacional a realizar la denuncia. La institución la orientó hacia la Fiscalía, dice El Tiempo.

Se espera que el lunes 4 de octubre se lleve a cabo la audiencia de fallo y se conozca la decisión que la institución adoptará frente al caso, recalca el diario colombiano.

¿Qué dijo la patrullera Andrea Cortés?

Por su parte, la uniformada que está envuelta en el proceso por presunto robo aseguró que la vendedora le ofreció una crema para las ojeras, que estaba en promoción.

"Le digo que sí, que me la llevo. Entonces la vendedora me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del COVID-19 ella no empacó. Yo soy la que guardo en la bolsa el migriñón y la crema, pagó y me retiro del establecimiento", dijo la uniformada.

Publicidad

El medio de comunicación asegura que fuentes cercanas a la patrullera indicaron que el fallo, probablemente, sea de destitución.