Alias Satanás fue aislado y se redobló la seguridad en el penal Palogordo para evitar su fuga

José Manuel Vera, alias Satanás, admitió que sí envió sus amenazas desde el interior de la prisión, pese a las estrictas medidas aplicadas en el patio 10 donde que se encuentra recluido y aislado, después de intensos controles y presión por parte del director de la cárcel de Palogordo.



“Este bandido aprovecha una llamada a la que ellos tienen derecho y que no se les puede negar, para que otra persona, seguramente desde Bogotá, grave la voz de él con las amenazas y las difunde”, afirmó Juvenal Díaz, gobernador de Santander.

Por las nuevas amenazas del delincuente, uno de los más peligrosos de Colombia, los directivos del centro de reclusión informaron que requisan cada 24 horas su celda, no le permiten visitas ni el consumo de sustancias psicoactivas.

Alias Satanás también amenazó de muerte al director de la cárcel y sus guardianes.

“Dice que tiene un riesgo extraordinario, pero que no es problema de ellos, sino del Inpec, que no tiene las capacidades de brindarle la seguridad y no tiene vehículos blindados. El capitán está totalmente desprotegido”, advirtió el gobernador.

No es la primera vez que desde la cárcel Palogordo un privado de la libertad del nivel de alias Satanás difunde amenazas, planes pistola o listas negras a víctimas de extorsión o funcionarios públicos.

Una unidad élite de la Policía de Bogotá está detrás de los colaboradores del peligroso criminal.



A pesar de estar tras las rejas, este sujeto presiona el pago de extorsiones a comerciantes y ciudadanos en Bogotá. Este viernes, 12 de enero de 2024, le declaró la guerra a las autoridades.

“No van a parar las muertes en Bogotá de gente hasta que saquen al patrón Satanás para un patio con todos los beneficios”, dice una carta enviada por los criminales de la banda delincuencial.

Además, alias Satanás añadió: “Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, nosotros no le copiamos a la Sijín, nosotros no le copiamos a nadie. Aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días, así que espero que no se sigan haciendo matar los inocentes".



El prontuario criminal de alias Satanás

José Manuel Vera aparece por primera vez en el radar de las autoridades en el año 2019. En aquel entonces se dedicaba a la venta de drogas en el parque Dindalito de la localidad de Kennedy en Bogotá.

El primer asesinato atribuido a alias Satanás ocurrió el 12 de abril de 2019 y desde entonces viene matando y amenazando a sus víctimas. Se le atribuyen por lo menos 50 casos de extorsión.