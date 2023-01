Andrés Felipe Arias busca salir bajo fianza en Estados Unidos

Su defensa también adelanta gestiones para detener su proceso de extradición a Colombia, donde fue condenado a 17 años de cárcel por Agro Ingreso Seguro.

Durante la audiencia, la jueza -que se disculpó por el error en el trámite interno que no permitió que el exministro de Agricultura asistiera a la diligencia- señaló que debido al riesgo de fuga podría no aprobar la libertad bajo fianza.

El abogado de Arias, David Saittles, argumentó que desde que ingresó al país, el exfuncionario colombiano siempre ha estado en contacto y colaborando con las autoridades estadounidenses. “Él no es un riesgo para nada”, aseguró.

Se espera que en el trascurso de una semana, la jueza revise las mociones y dé su recomendación en el recurso de habeas corpus presentado por la defensa.

Arias permanece en prisión desde el pasado el 28 de septiembre, cuando fue autorizada su extradición a Colombia.

Hay evidencia para soportar la solicitud: razones del juez para...