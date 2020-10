Así va Samuel, el niño que lucha con todas sus fuerzas para volver a caminar

Samuel Alejandro Mora es un niño de Neiva que nació con hipoxia perinatal, una enfermedad que, entre otras complicaciones, le impide caminar.

El menor lucha por dar esos pasos que lo lleven a una vida mejor. En medio de ese difícil camino, por fortuna, se ha encontrado con varios héroes.

La historia de Samuel empezó a cambiar cuando envió un video a la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol en el que pedía ayuda para poder caminar.

“Sé que voy caminar, si ustedes me ayudan a reproducir este video me van a ver y me van a dar el cupo que necesito”, dijo.

El desparpajo de este niño frente a la cámara, su carisma y su rostro hicieron que muchos corazones se pusieran manos a la obra.

Uno de esos ángeles es Andrés Duque, un cirujano y Titán Caracol que tocó puertas sin descanso para que el niño fuera trasladado a Bogotá con el propósito de ser diagnosticado. El 11 de noviembre de 2019 lo consiguió.

Días después, Samuel fue operado con éxito en el Instituto Roosevelt. El procedimiento lo acercó un poquito más a su meta: caminar de nuevo.

A la travesía se unió Freddy Luna, otro Titán Caracol. Él donó un exoesqueleto de su creación. Este es un aparato que le permitió al niño ponerse de pie y dar algunos pasos.

“Para mí el aparato es como un escalón para seguir a ese sueño que tengo que es caminar en dos piernas. Estar en pie es una sensación que nunca había sentido. Gracias a este aparato siento que soy como Flash, me siento muy feliz”, contó Samuel.

Además este titán le entregó un caminador terapéutico: “Freddy tiene ese don de ayudar a los que más lo necesitan. Gracias a los ingenieros que ayudaron a Freddy para que yo tenga esos aparatos en mi casa. Usted es una bendición”.

Freddy Luna relató cómo pudo ayudar a Samuel en su proceso para caminar por primera vez.

“Unos egresados de ingeniería de la Universidad de Antioquia me dijeron que yo era capaz de hacer la máquina para que él camine, nosotros le damos unos recursos para los equipos y lo logramos”, dijo.

Pero las sorpresas para este gallardo niño no paran aquí: el próximo 3 de noviembre Carlos Cacencio, doctor alternativo, recibirá a Samuel en Cali para iniciar un tratamiento que seguramente le permitirá caminar.

Será una terapia que durará entre 6 y 9 meses. Samuel tendrá 14 profesionales rodeándolo y ayudándolo a dar cada paso.

“Él va a recibir los 12 pasos que nosotros tenemos, recibirá un protocolo médico, de fisioterapia alternativa, psicológico, hidroterapia. Son más de 14 profesionales que estarán con él. Empezamos con el arquero Alexis Viera y hoy día podemos decirle a la gente que Samuel tendrá las probabilidades científicas para su proceso”, reveló Cacencio.

Mucha fuerza para Samuel, un niño que demostró que los sueños son posibles si se persiguen contra viento y marea. Y un agradecimiento especial para las personas que han puesto un granito de arena en la carrera que este menor emprendió.