Banda llevaba mujeres a China para esclavizarlas: las trataban como reinas y luego venía el infierno

Según la Policía, una mujer y sus cómplices buscaban mujeres en varias regiones del país para llevárselas, bajo engaños, a China.

“Allá en China en un taxi nos esperaba un señor, llegamos al apartamento, nos dieron comida, nos atendieron normal. Al otro día nos llevaron a pasear, él me dijo que si yo era medio café y me dijo que me iban a presentar un árabe y yo contenta porque me estaban tratando como una reina”, dice una de las víctimas de la banda.

Una reina que estaba a punto de vivir una pesadilla.

“Me dijo que como me habían tratado y yo le dije que bien, ya después me dijo vamos a arreglar cuentas, normal. Me dijo usted me debe 20 mil dólares y yo le dije que de dónde iba a sacar 20 mil dólares y ahí me puse a llorar. Me quitaron el pasaporte, la cédula todo y que yo no me iba de ahí hasta que yo no pagara esa deuda”, agrega la mujer.

Pero no fue la única mujer que vivió ese infierno.

“Me dijeron que si yo no pagaba la cuenta mi familia era la que asumía el riesgo, que iban y les cobraban a ellos, me mostraron videos de mis hijos en el colegio”, relata otra víctima.

Publicidad

Las denuncias de varias mujeres que lograron escapar permitió a la Policía capturar a los integrantes de la banda en Colombia.

“Se capturan a cinco personas, en tres allanamientos, en Risaralda, Antioquia y en el Meta. Personas que cometían el delito de trata de personas con mujeres, especialmente de escasos recursos de estos departamentos”, indicó el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional.

El delito de trata de personas va en aumento en Colombia.

Las ciudades donde más casos ha atendido la Defensoría del Pueblo son Bogotá, con 33 casos; Valle del Cauca, con 15 casos; y Antioquia, con 10 casos.