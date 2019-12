"Parece que la niña conocía a esos hijue#%*@$": mamá de Nathalia Jiménez pide justicia

“No tengo odio de matarlos, pero sí de tenerlos sin libertad mínimo 50 años”, dijo Ximena Cáceres. Resaltó el “legado de amor” que dejaron su hija y su esposo.

“Parece que la niña conocía a esos hijueputas”, expresó la mamá de Nathalia Jiménez sobre los sujetos que han sido capturados por el crimen de la antropóloga y su esposo Rodrigo Monsalve.

Ximena lamentó que se haya enterado a través de los medios de todo lo relacionado con el homicidio de la pareja en Santa Marta.

“Después de que los encontraron muertos me llama a mí una periodista y yo ni siquiera sabía, estaba pensando que estaban vivos (…) Casi me desmayo, yo sufro de la tensión, tuve un shock y nadie me había dicho”, aseveró.

“Anoche salió diciendo la Fiscalía que les habían metido unos tiros de gracia y a mí nunca me llamó la Fiscalía”, agregó.

Ximena, además, no logra entender por qué Nathalia y Rodrigo murieron “por unas latas”, al referirse al robo de la camioneta, que ya fue encontrada en un paraje de Uribia, en La Guajira, y que iba a ser vendida por unos 5 millones de pesos.

Además, cuestionó la “descomposición de un país que tiene un fondo terrible. Esto es una consecuencia de una violencia de años, desigualdad, pobreza (…) está creando monstruos que a medida que pasa la vida van a desbaratar y desbaratar más gente, más familias”.

“A mí me quitaron mis tesoros, me los arrancaron, no lo podré aceptar nunca”, dijo.

Al recordar a su hija Nathalia y su esposo Rodrigo, Ximena afirmó que “ellos dejaron un legado de amor, ternura, de compañeros, de igualdad, de protección. La lucha de los dos porque la gente se sintiera feliz, porque siempre estuvieran bien, porque tuvieran la oportunidad de trabajo, porque sus hijitos crecieran llenos de amor, amando la vida, la naturaleza, la música”.

“Si eso es el sacrificio por unas personas tan buenas, que ya son unos ángeles, que las personas pongan como ejemplo sus hijos para todos”, concluyó.

La pareja fue asesinada el 20 de diciembre, cuando se movilizaba de Santa Marta a Palomino, en La Guajira.

Sus cuerpos fueron hallados tres días después en Buritaca.

Cuatro sujetos, ya capturados, serían los responsables del crimen.