La defensa de Yhonier Leal, señalado de asesinar a su hermano, Mauricio Leal, y a su mamá, Marleny Hernández, presentó una nueva testigo en este caso, quien dio explosivas declaraciones que podrían darle un vuelco a la investigación.



Según el relato de Francisca Teresa Muñoz, se conoció con Mauricio Leal por medio de su hijo, pues estos eran compañeros desde muy jóvenes. Desde allí, supuestamente, comenzó una amistad entre ella y la familia Leal que duró hasta la trágica muerte de dos de sus integrantes.

Ella señaló, bajo la gravedad de juramento, que Carlos Andrés García, también hermano de Mauricio Leal y quien está detenido en la cárcel de Jamundí por delitos sexuales, le manifestó que quería acabar con la vida del estilista y su mamá.

Esto, supuestamente, porque no lo ayudaron en medio del proceso penal que enfrenta.

“Así fue, (iba a mandar a matar) a Marleny y a Mauricio. Dijo que estaba rabioso porque ellos no le colaboraban en nada. Yo le dije ‘no es justo que no te colaboren, si es tu hermano, qué pecado, vos allí’. Él me decía que no había hecho nada. Carajo, nunca se lo dije a Marleny para que ella no sintiera el dolor por ese hijo”, recalcó la mujer.

Además, Yhonier Leal cuenta con un nuevo defensor, se trata de Daniel Peña, abogado público. La audiencia en esta investigación se retomará el próximo 27 de octubre.

¿Qué detalles entregó?

“Antes de morir ellos, hablé tres o cuatro meses antes con ella (Marleny) y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘o me das plata o te secuestro a Mauro’. Le dijo así, ‘me ayudas o te secuestro a tu niño’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro. Después Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos”, fue la declaración de esta señora, citada por la defensa de Yhonier Leal.

La señora Teresa incluyó que “apenas murió Mauro, a raíz de eso, de las palabras de él (Carlos Andrés), me aterré y dije ‘carajo, ¿sería él el que lo hizo?”.

En su comparecencia, también contó que se fue a un medio de comunicación y aprobó relatar esto mismo, pero ese mismo día fue víctima de intimidaciones: “Cuando salí de allí y llegué a mi casa casi nos matan a mi hijo y a mí, por eso no había venido aquí (ante la justicia); si no, hubiera estado aquí desde el comienzo. Por eso pido, honorable juez, que a mí se me proteja, porque a mí me intentaron matar al frente de mi casa, a mi hijo y a mí”.