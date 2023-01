Comida represada, periodistas silenciados y niños sin clase: cuarto día de paro armado en Catatumbo

En San Calixto, uno de los ocho municipios afectados, disparos nocturnos mantienen atemorizados y encerrados en las casas a sus habitantes.

Entretanto, las calles de Tibú, Teorama y otros municipios del Catatumbo permanecen vacías y solo circulan motocicletas.

“Vemos un pueblo desolado, un pueblo temeroso, un pueblo desesperado porque empieza a haber el desabastecimiento de alimentos en las casas”, sostuvo Ciro Oliveros, secretario de Gobierno de Teorama.

Palmicultores como Mauricio Vargas también reportaron millonarias pérdidas.

“No hay ingreso de frutas, no se hacen cortes en las fincas, todo está completamente paralizado por temor a represalias, estamos dejando de facturar diario unos 430 millones de pesos”, afirmó.

Comerciantes de Ocaña, Norte de Santander, dicen que sus ventas han bajado un 70%.

De la plaza de mercado del municipio parten diariamente entre 100 y 150 camiones con productos de la zona del Catatumbo que van destino a la costa Caribe, pero este miércoles solo han salido cuatro.

Quienes viven del rebusque también están pasando dificultades. "Almorzar con la misma comida y no desayunar, así es como se encuentra la situación ahorita en Ocaña", comenta el carretero Heiner Ríos.

Periodistas silenciados

La amenaza de bandas criminales, el paro armado convocado por el EPL y su guerra contra el ELN impide a comunicadores emitir una información veraz, según un reportero que mantuvo bajo reserva su identidad.

“Nos obligan a que no salga todo a la luz pública”, sostiene.

“Por otro lado, muchas emisoras de acá de la región de El Catatumbo no han podido ejercer, ya que hay restricción para que muchos locutores y personas que trabajamos en los medios no salgamos de las casas”, agregó.

Para líderes de organizaciones sociales como Wilfredo Cañizares, una de las razones del enfrentamiento entre el ELN y el EPL es el control de los territorios que anteriormente ocupaban las FARC.

“Hay unos acuerdos tácitos de respetarse los territorios de los distintos actores armados que han operado en la región por más de tres décadas. Al parecer, parte de los enfrentamientos para esta guerra abierta entre el ELN y el EPL es el incumplimiento a lo pactado de respetar esos territorios copados”, indicó Cañizares.

Añade que es complicado para las Fuerzas Armadas controlar la extensa zona del Catatumbo pues, aunque están haciendo presencia, “estos enfrentamientos ocurren en zonas alejadas y donde la fuerza pública hace presencia esporádica”.

El secretario de Gobierno de Teorama, clamó al ELN y al EPL “que logren llegar a unos acuerdos por el bien y tranquilidad de la población”.

