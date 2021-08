Conductor se salvó de morir luego de que enorme roca cayera sobre su vehículo en vía al Llano

Seis viviendas colapsaron en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, como consecuencia de un deslizamiento, mientras un hombre se salvó de morir luego de que enorme roca cayera sobre su carro en la vía al Llano.

La creciente del río Negro debilitó una montaña y los cimientos de las casas, que cayeron al vacío como si fueran cajas de cartón. Hay más de 80 damnificados, quienes están con sus enseres y lo que lograron rescatar en la calle.

“Estamos todos evacuados; las cosas todas están por fuera de las casas, ya las grietas están muy abiertas, toda la gente está aquí. No tenemos para dónde coger”, dijo una de las afectadas por el deslizamiento en Guayabetal.

Las fuertes lluvias ocasionaron el cierre por más de 12 horas de la vía al Llano. En el kilómetro 58, un conductor identificado como Diego Parra se salvó de morir luego de que una gigantesca roca aplastara parte de su vehículo.

“Cayó una piedra de más de 8, 10 toneladas, sobre mi camioneta. Afortunadamente se partió. Coviandes me abandonó, me dejó botado acá en un parqueadero en Pipiral, no han dejado pasar a mi familia, estoy muy adolorido, ellos nos dejaron pasar a las 4:30 p. m., sabiendo que aún seguían cayendo piedras”, dijo.

Ante la emergencia en la vía al Llano y Guayabetal, la Gobernación de Cundinamarca anunció ayudas para los afectados por las fuertes lluvias.

Publicidad