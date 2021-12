Dos jóvenes habrían muerto por maltratos en centros de rehabilitación de Ipiales: "No tienen perdón"

Darío Jiménez tenía 27 años y luchaba contra la adicción a las drogas. En medio de la desesperación, su mamá, Ana Lucía Guamantico, lo internó en la fundación Proyecto de Vida, establecimiento que, junto al Nazareno, fueron calificados por la Fiscalía como centros de tortura en Ipiales, Nariño.

“Cuando yo se lo entregué el señor Andrés Benítez me dijo que mi hijo iba a estar con una buena atención. Yo le entregué a mi hijo caminando en buenas condiciones. No pensé que el señor me iba a entregar un cadáver totalmente acabado”, manifestó Ana Lucía Guamantico.

Dice que bastaron seis meses para que Darío regresara a su casa al borde de la muerte.

“Como madre lo quise salvar, pero no pensé que tal vez lo llevaba a las puertas de la muerte. Pero lo que él hizo son cosas que no tienen perdón de Dios”, añadió Ana Lucía.

En un edificio de Ipiales operaba la fundación Proyecto de Vida, pero lo sorprendente es que hay registro de por lo menos 70 fundaciones como esta solo en este municipio.

Joan Lozada, un joven de 19 años, también buscaba ayuda para salir de la drogadicción.

Publicidad

“Se fue con la ilusión de cambiar porque él me decía ‘mami, yo ya no aguanto esto, esto es horrible, no sé en qué momento me metí’”, expresó Aura Martínez, madre de Joan.

Sin embargo, el pasado 13 de mayo, representantes de la fundación Nazareno la llamaron.

“Que mi hijo entró sin signos vitales, fue reanimado y, posteriormente, pasado a cirugía. Me comentan también que ese señor lo pasó como habitante de calle, que, supuestamente, no daba antecedentes de familia”, agregó Aura.

Tras la muerte de Joan, el pasado 9 de julio, doña Aura logró testimonios de varios compañeros de su hijo en la fundación.

“A él le pegaron, lo arrastraron, lo dominaron y, por último, lo ataron a una columna, lo esposaron a una columna”, dijo la madre de Joan Lozada.

Los nueve capturados por la Fiscalía, entre ellos los representantes de las dos fundaciones, fueron enviados a la cárcel.