“La gente del Llano está emputada": duro reclamo de gobernador del Meta a mintransporte

Los llaneros no aguantan más tras los constantes cierres en la vía que une a Villavicencio con Bogotá. La situación es tan desesperante que el gobernador Juan Guillermo Zuluaga no tuvo reparo para expresar su desazón ante la ministra de Transporte Ángela María Orozco.

"Tenemos gente quebrada, la economía nuestra está atravesando un momento muy difícil. Este es un tema sensible que tiene a la gente del llano emputada, excúseme la expresión. Nadie entiende, señora ministra, que 134 puntos críticos la concesión no los tenga. Quién entiende que una vía con los peajes más caros del país, con 3 peajes en 83 km, 134 puntos críticos no los tiene la concesión”, señaló.

El pronunciamiento del gobernador fue respaldado por los gremios que con cifras en mano mostraron un panorama desolador por el impacto de la vía en la economía de la región.

“Nos genera unas pérdidas diarias, al comercio del empresariado, por 43,000 millones. La mortandad empresarial está hoy en un 327% y la natalidad en negativa desde todo punto de vista”, indicó Henry Palma, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Villavicencio.

Según Mónica Gutiérrez, vicepresidenta de Cotelco Meta, hay “pérdidas de 1000 millones de pesos más o menos diarios en el sector por cancelación de reservas, por cancelación de paquetes turísticos, por cancelación de eventos nacionales, es demasiado deprimente lo que está pasando en nuestro departamento”.

A su vez, un transportador enfatiza que la situación “nos tiene jodidos porque pagando los peajes bien caros que tiene esta vía y a todo momento en esta vaina uno se va de pérdidas”

La ministra de Transporte dijo que se tiene una hoja de ruta para solucionar los puntos críticos.

“Tenemos una hoja clara de ruta de intervención por parte de la ANI, no solamente para la atención de puntos críticos, sino también para incorporar en el contrato, a futuro, los puntos que actualmente se presenten en la vía para darle una situación integral al tema”, aseguró.

En promedio, en un día cuando llueve se pueden presentar hasta cuatro cierres en la vía al Llano por deslizamientos de tierra o caída de material.