El mensaje que Gustavo Petro mandó al ELN: “Queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos”

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir al ataque por parte del ELN que dejó un saldo de 9 soldados muertos y otros 9 heridos. Entretanto, las familias de las víctimas todavía no dan crédito a lo que ocurrió en el Catatumbo.



“Que no se confundan, si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustemos. No se confundan, queremos ahorrarle a la sociedad muertos de allá y muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía, sino porque creemos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad”, manifestó Gustavo Petro.

El dolor de las familias

Entretanto, en Santander los familiares del soldado Johan Gómez, de 19 años, no entienden cómo se perpetró esta masacre. Ellos alzaron su voz para pedirle al ELN que respeten todas las vidas.

“No puedo creer que en una guerra tan absurda nos arrebaten jóvenes con sueños e ilusiones”, manifestó Sandra Ramírez, su tía.

El soldado Gómez vivía con su familia en Girón y soñaba con tener una carrera militar.

Alirio Gómez, su papá, aseguró que se trató de un acto cobarde: “No hubo ningún combate, fueron a agarrar a personas que estaban descansando”.

Rosa Gómez, su abuela, indicó que “no entiendo cuál es el cese al fuego si todas las semanas hay una matazón”.



Luto en la comunidad wayú

Cuatro de los soldados asesinados eran indígenas wayú. Uno de ellos salió de una ranchería en La Guajira con la ilusión de convertirse en soldado profesional. Se trata de Herzel José Fernández Bonivento, de apenas 23 años.

“Mi hermano era muy carismático, le gustaba tratar mucho con la gente, era muy cariñoso con todos”, dijo Araselis Fernández, hermana del militar asesinado.

En Cúcuta atienden a los 9 militares que resultaron heridos tras este ataque. Aunque hay total hermetismo en el centro médico en el que son atendidos, se estableció que tres de ellos no revisten gravedad, pero siguen en observación médica.

Tres fueron sometidos a cirugía y dos más están en la UCI en delicado estado de salud.

Los cuerpos de los militares asesinados serán trasladados a Medicina Legal de Bucaramanga. Se espera que en las próximas horas se desarrolle un consejo de seguridad en Norte de Santander.