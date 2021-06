Ernesto Macías también iba en el helicóptero: así relata el atentado contra el presidente Duque

El senador Ernesto Macías reveló detalles del atentado al presidente Iván Duque y varios funcionarios del alto Gobierno tras su visita al Catatumbo, Norte de Santander.

Macías, quien también estaba en la comitiva que viajó en el helicóptero presidencial, contó que el ataque duró entre 15 y 20 segundos, la hora fue a las 3:45 p.m. y narró lo que sucedió entre los pasajeros cuando sintieron y escucharon los seis impactos de bala.

“El gobernador (de Norte de Santander) me manifestó que nos estaban disparando y yo le pregunté a uno de los oficiales que viajaba con nosotros y me dio a entender que había que mantener la calma, que no era grave y así procedimos”, expresó el Ernesto Macías.

El funcionario dijo que durante ese momento pensó en su familia y también en el presidente, en sus familiares y en el país. A pesar de que el ataque duró pocos segundos, fueron de mucha angustia, manifestó.

Los disparos se presentaron a 1,2 kilómetros de la pista del aeropuerto de Cúcuta, cerca a una zona boscosa y cuatro barrios: La Ermita, Toledo Plata, Virgilio Barco y La Conquista, de donde presuntamente llagaron las ráfagas.

Al estar cerca al aeropuerto, los pilotos tuvieron que hacer maniobras para aterrizar de emergencia con la tripulación ilesa para después dimensionar el ataque.

“Cuando aterrizamos, se bajó el piloto, inspeccionó el helicóptero y, posteriormente, abrió la puerta del presidente y le informó que efectivamente el helicóptero había sido atacado. Había sido impactado en varias oportunidades. Dijo que seis, pero yo por lo menos sentí muchas más, tal vez, por el momento y, desde luego, entra la preocupación mayor porque se confirma que había sido un atentado terroristas”, agregó Macías.

El barrio La Conquista permanece fuertemente custodiado con personal del Ejército Nacional y varias zonas están acordonadas.

“Se escuchó la explosión tan tremendamente fuerte que yo solo vi que el helicóptero negro bajó un poco y empecé a pedirle a Dios para que protegiera a todos”, declaró un habitante del barrio La Conquista.

Algunos vecinos tuvieron que resguardarse, mientras desde la zona boscosa se escuchaban una lluvia de disparos.

“Se escondieron hasta debajo de la cama, pensaron que se había formado una guerra lloraba. Todos estaban asustados", agregó un habitante del barrio La Conquista.

Por lo menos 20 casquillos de fusil fueron hallados en el lugar y los habitantes de los barrios aledaños al aeropuerto no salen de su asombro por la forma en que se registró este hecho. También piden no ser estigmatizados.