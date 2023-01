"Es injusto estigmatizar a manifestantes o generalizar comportamiento de la fuerza pública": Duque

Por los lados del comité de paro la posibilidad de una negociación con el gobierno está estancada, pues señala que los anuncios unilaterales hechos por el presidente Iván Duque envían un mensaje distinto a la intención de negociar.

“Se le había pedido al presidente ir a Cali, pero con el comité de paro, y el presidente se va solo. Cuando se va para Cali comienza a hacer anuncios para resolver temas del pliego, como la matrícula cero, pero ese es un comportamiento contrario a un tema de negociación”, expone Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Publicidad

Vea, además: Fiscal Barbosa confirma 34 muertes durante el paro nacional, 14 relacionadas con protestas

Para algunos sectores el mandatario tiene otra intención.

“Esas medidas aisladas de Duque, por supuesto, las entendemos como un acto para debilitar el paro, pero ya la población no come”, sostiene Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Publicidad



Entre tanto, por los lados del gobierno dicen que la puerta sigue abierta para la negociación.

Durante un diálogo con jóvenes estudiantes, el presidente agregó que él condena la violencia venga de donde venga, pero sin estigmatizar.

Publicidad

“Es injusto señalar a todo aquél que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo, como un terrorista, o como un criminal; eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública”, dijo Iván Duque.

Para el comité de paro estás expresiones no son suficientes y piden que Duque le ordene a la fuerza pública frenar abusos en las protestas pacíficas.

“No podemos estar en la mesa negociando, mientras a los manifestantes pacíficos están echándoles tiros la policía o agentes , decir eso es inconcebible”, añadió Francisco Maltés.

Publicidad



Por ahora advierten que el paro continúa y las marchas también. Este jueves parte del comité del paro viajará a Cali.