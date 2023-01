Esta grabación comprometería a Marlon Marín con dineros de la paz

Habla de un proyecto de vivienda que, sospechosamente, aumenta su valor en más de 2.000 millones de pesos.

La comunicación, interceptada por los agentes de la Fiscalía, se da entre el sobrino de Iván Márquez y un empresario que estructuraba el proyecto, afirma Blu Radio, medio que publicó la llamada.

Marín y su interlocutor hablan inicialmente de las condiciones que tiene el proyecto de vivienda. Más adelante, sobre un aumento de más de dos mil millones de pesos.

Marlon: “usted me pasó el estudio en 20.356. Yo, con los cambios que le he hecho, eso da más o menos, venga le digo… entonces lo subí a 22.206”.

Proponente: “Hágale pues, yo no me voy a pelear por eso, hermano, usted sabe que yo no hago nada de eso (…) hágale mijo que necesitamos ponernos a trabajar, hay plata pa’ todos ahí”.

Se indaga por qué el valor aumenta y para quién iba destinado ese dinero.

Esta conversación hace parte de las investigaciones que la Fiscalía adelanta por el aparente desvío de recursos destinados para la paz.

Marín es testigo protegido por Estados Unidos en el proceso que se adelanta contra Jesús Santrich por presunto narcotráfico.

