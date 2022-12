Este es el audio que tiene en apuros a Álvaro Ashton por presunto abuso sexual de menores

La Corte Suprema le abrió investigación preliminar por esta conversación telefónica, del 15 de agosto de 2014. Exclusivo.

Se trata de una charla entre Ashton y, según la investigación, Jesús Gregorio Madero Ensina, quien para entonces trabajaba en el Hotel El Prado de Barranquilla.

Esta es la conversación:

Álvaro Ashton: Aló, sí

Jesús, Hotel El Prado: ¿Cómo está? le habla Jesús del Hotel El Prado.

Álvaro Ashton: ¿Qué ha habido Jesús?

Jesús Hotel El Prado: No joda doctor, pero es que usted sabe que yo soy el que lo registro ahí en el hotel, el de la vez pasada, usted sabe que todo es comunicación y que hable conmigo.

Álvaro Ashton: Y, ¿qué pasó?

Jesús, Hotel El Prado: Nada, que aquí no se pueden registrar las niñas.

Álvaro Ashton: Ah no, no, no importa, no, no se preocupe, no la registre.

Jesús Hotel El Prado: Yo ya no les puedo hacer check in porque yo...

Álvaro Ashton: No, no se preocupe, si no cumplen el requisito no yo no tengo ni idea, oyó, tranquilo.

Jesús, Hotel El Prado: No pero, o sea la... la idea es que para la próxima, usted (INENTENDIBLE)

Álvaro Ashton: Ok, ok, no, tranquilo no se preocupe.

Jesús, Hotel El Prado: Porque es que ellas llegaron así, se dio cuenta recepción, seguridad, todo el mundo que es menor de edad y tal, y no se puede entonces que... ¿qué quiere que yo haga? Que le guarde esta reserva para otra oportunidad con el depósito y queda ahí para cuando quiera venir.

Álvaro Ashton: Sí, sí, sí, claro, claro.

Jesús, Hotel El Prado: Usted quiere que se les busque a ellas por otro lado o usted busca o que...

Álvaro Ashton: No sé (INENTENDIBLE)

Jesús, Hotel El Prado: Entonces les digo que eso... bueno, entonces la reserva yo se la voy a aplazar para otra oportunidad, como tal otro mes, para que el dinero esté ahí para cuando usted venga la activamos y podemos cambiar nombres y todo, ¿sí?

Los investigadores, de acuerdo a documentos revelados por Blu Radio, consideran que "el audio transcrito da cuenta de la posible comisión de conductas unibles atribuibles al aquí investigado (Álvaro Ashton) con, al parecer, víctimas menores de edad. Por lo anterior, consideramos que dichas circunstancias deben ser objeto de investigación penal".

LA VERSIÓN DE ASHTON

El congresista liberal, en entrevista con Mañanas Blu, dijo este martes que está “absolutamente sorprendido” y se mostró confiado en la justicia, pues, según él, es inocente.

“Sí tengo entendido que se aperturó una investigación preliminar hace algunos días, no menos de una semana y media, y se trata de una investigación que está en etapa preliminar sometida a la reserva sumarial”, indicó.

Ashton agregó: “jamás, nunca, han habido evidencias que prueben que he actuado al margen de la ley y menos en este tipo de situaciones”.

Cuestionado por Blu Radio sobre si ha tenido sexo con menores, contestó: “en ningún hotel, en ninguna ciudad del mundo permiten la admisión de menores en un hotel 5 estrellas (…) No es cierto, de ninguna manera, que yo haya hecho parte de estos delitos. Jamás he sido actor o partidario de inducir a nadie a esas prácticas. Jamás he solicitado, he inscrito o he registrado a menores de edad en ningún establecimiento público o privado en esta ciudad (Barranquilla) o el país”.

Este nuevo expediente contra Ashton se suma a las investigaciones que ya tiene por parapolítica, irregularidades en la dirección nacional de estupefacientes y el llamado cartel de la toga, donde se indaga si pagó 600 millones de pesos para sepultar su caso en la corte.

EN CONTEXTO: