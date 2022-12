“Pagó $600 millones”: testimonio del exfiscal Moreno tiene acorralado al senador Álvaro Ashton

Este dinero habría sido utilizado para frenar un proceso por parapolítica en su contra y sacar un magistrado que lo tenía en la mira.

Noticias Caracol indagó este caso por varias semanas y tuvo acceso a la explosiva declaración del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Esta es la radiografía del expediente Álvaro Ashton.

“Con pena con esta institución debo admitir que era un acto de corrupción, nosotros no teníamos ningún interés en hacer ningún estudio jurídico ni de presentar pruebas. Es más, yo en lo personal no conocí el expediente”, con esa cruda confesión Moreno empezó a desmenuzar sus andanzas para favorecer al senador Ashton.

Sin rodeos dijo que el llamado cartel de la toga estuvo conformado por los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos, y por el actual magistrado Gustavo Malo, pero ¿cómo operaba?

“Bajo la apariencia de una asesoría o una representación judicial se vendían resultados obviamente contrarios al derecho porque la gente no va a pagar por un resultado que en derecho le corresponde”, explicó Moreno.

En ese contexto, contó que Ashton pagó 600 millones de pesos para que se le archivara su caso por parapolítica y que él mismo repartió ese dinero en maletines:

“'Pacho' se encargaba de hablar con el magistrado y ese era el compromiso. ¿Con cual magistrado? Con el doctor Gustavo Malo. De esos 600 millones de pesos, días después el doctor Francisco me dice que le lleve 200 al doctor Bustos. Yo le entrego 200 millones de pesos al doctor Leónidas Bustos y yo entiendo que también él tenía el compromiso de ayudar. Es decir, de darle la tranquilidad”.

Relacionado: “Nunca he actuado en contra de la ley”: senador Ashton habla del cartel de la Toga

Gustavo Moreno también contó que había que sacar como fuera al magistrado auxiliar José Reyes porque tenía al senador Ashton en la mira.

“El doctor Ashton empieza a ser insistente porque empieza a demorarse el tema y también viene una molestia con el magistrado auxiliar Reyes, que Ashton no le gusta la forma en que Reyes indaga, me dice ‘mire este hijuep@#!% hasta pidió los videos de las plenarias del Senado a ver con quién es que yo me hablo’", relató.

El cartel, en efecto, logró sacar a Reyes y puso en el congelador el proceso, pero el archivo no se materializó porque el proceso fue reasignado. Según moreno, Ashton se sintió robado y reclamó cumplimiento de lo acordado.

“Yo le cuento al doctor Francisco y él me dice: ‘dele un parte de tranquilidad, estamos ahí, que no se preocupe porque mientras nosotros estemos ahí no le va a pasar nada’”, reveló el exfiscal anticorrupción, ahora testigo clave del cartel de la toga.

Sin embargo, ahora todos los salpicados desconocen esos pactos y al propio Gustavo Moreno. Él dice recordarlo todo, incluida una parranda que tuvieron en un Festival Vallenato en Valledupar con Francisco Ricaurte y Gustavo Malo.

Vea, también: En audiencia, Gustavo Malo se declaró inocente y le echó el agua sucia a Luis Gustavo Moreno

Interceptaciones telefónicas

En el marco de su investigación por parapolítica, Corte Suprema ordenó interceptar el teléfono del senador Álvaro Ashton. Miles de grabaciones de sus llamadas fueron registradas por investigadores entre octubre de 2013 y mediados de 2014. Allí aparecen varias charlas con el entonces fiscal Eduardo Montealegre.

Pese a esta medida, Gustavo Moreno asegura que Francisco Ricaurte le pidió que le avisara a Ashton que estaba siendo interceptado.

A pesar de la advertencia, el congresista continuó moviéndose; Corte Suprema también revisa varias conversaciones entre Ashton y Eduardo Montealegre, entonces fiscal general.

En estos audios no se revela irregularidad alguna, pero, según Moreno, evidencian que el senador se movió por todos lados para archivar su caso. Incluso contó que el exvicefiscal Jorge Perdomo también habría hecho gestiones ante un magistrado en la corte.

“El doctor Ashton se movía muy bien, era muy cercano al doctor Eduardo Montealegre y tenía acceso a los miembros del CTI, él siempre tenía información, incluso me sorprendía a mí con información”, contó Moreno.

En respuesta a estos señalamientos, Montealegre y Perdomo anunciaron acciones penales por injuria y calumnia.

Estos audios, que usted puede escuchar en el video arriba, están siendo revisados por Corte Suprema de Justicia y la comisión de acusación de la Cámara de Representantes.

El pasado de Álvaro Ashton, sus amigos y el poder que acumuló a sus 61 años, están bajo la lupa de las autoridades.

Vea, además:

Luis Gustavo Moreno dice que entregará nombres de más congresistas...