“Estoy decepcionado de usted”: inspector de la Policía revela detalles de su choque con Atehortúa

Este martes hubo un nuevo capítulo en el juicio disciplinario que se adelanta contra el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, por supuestas irregularidades en la revisión de la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima.

Frente a frente estuvieron en la diligencia tanto el general Atehortúa, vinculado por 4 cargos que van desde la falta de revisión de los procesos de construcción hasta un supuesto tráfico de influencias dentro del proceso, y el actual inspector de la Policía, el general William Salamanca, quien públicamente manifestó la forma como su superior al parecer intentó separar a dos de sus investigadores y a él quiso enviarlo a vacaciones.

“Es un tema gravísimo en la Policía. (Atehortúa) me dice ‘me cumple la orden’ (…) entonces yo le digo: ‘mi general, aparte de todo lo que estoy encontrando, estoy decepcionado de usted, porque encuentro también que durante su paso como inspector general usted archivó investigaciones que no se debían archivar”, aseguró Salamanca.

En contexto: ¡Agarrón en la Policía! Director e inspector de la institución se acusan mutuamente

También le habría dicho al general Atehortúa lo extraño de algunas posturas suyas frente a ciertos procesos. “Yo le dije a mi general: 'estoy tan decepcionado de usted, archivando investigaciones como inspector general. Aquí se está vislumbrando, no quiero pensarlo, algo perverso para sacar del camino a Salamanca, ¿por qué? Estoy muy decepcionado de usted'. Él me dice:‘se me sale ya de la oficina’… no, mi general, ¿por qué me voy a salir de su oficina?”, reveló.

Agregó que sostuvieron una discusión fuerte en la que el general Atehortúa lo sacó de la oficina. Según Salamanca, el director de la Policía le dijo que “yo a usted lo pude haber echado de la Policía hace un año, hace seis meses o ahora”. A lo que él afirma que respondió: “mi general, usted no le hable así a un general de la República, a su inspector general, (no le hable) de esa manera, ese estilo. Lo estoy desconociendo, mi general, le pido me respete”.

En la audiencia, el inspector Salamanca sostuvo que Atehortúa lo sacó 402 días a vacaciones, cuando él no las había pedido. “¿Por qué esa decisión suya? Aún quedo más sorprendido si yo ya disfruté de vacaciones, las disfruté en junio pasado. ¿Usted ahora me da la orden de que yo salga con vacaciones cuando le acabo de mencionar que estoy adelantando investigaciones graves contra la corrupción de la Policía?”, presuntamente le contestó.

En la diligencia de este martes, el propio general Atehortúa y su abogado en varias ocasiones cuestionaron que el general Salamanca estuviera leyendo sus respuestas y algunos documentos expuestos en la diligencia.

Frente a esto, la Procuraduría continuará con una larga etapa de pruebas.