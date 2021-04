Eutanasia en Colombia: presentarán de nuevo en el Congreso proyecto de reglamentación

El proyecto de ley que busca reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia será presentado, de nuevo, en el Congreso de la Republica.

Tras un primer intento que se hundió por tan solo tres votos, partidarios de esta iniciativa volverán a intentarlo. Noticias Caracol conoció la historias de personas que están a favor y en contra.

Una de ellas es la de Víctor Escobar, un hombre que ha sufrido dos accidentes cerebro vasculares y quien padece un Epoc pulmonar. Además, hipertensión, diabetes y su movilidad está muy limitada.

Estas condiciones han deteriorado su salud hasta el punto que solicitó que le practicaran la eutanasia, sin tener una respuesta positiva.

“Los médicos dijeron que yo no era un paciente terminal, por eso no la aprobaron, pero ellos no vieron el sufrimiento de la persona y el sufrimiento de la familia”, manifestó Víctor Escobar.

Por otro lado, esta Julián Quiceno, un joven quien padece de un cáncer avanzado que le causa un dolor intenso en varias partes de su cuerpo, aún así, no ha considerado practicarse ningún procedimiento para morir.

Publicidad

“Sería pensar muy egoístamente. Mi decir es que siempre voy a luchar hasta el final, hasta que las fuerzas me den y hasta que Dios lo permita”, expresó Julián Quiceno.

Hoy en Colombia la eutanasia es una práctica despenalizada, sin embargo, aunque la Corte Constitucional exhortó al Congreso a legislar sobre este tema, esto aún no está reglamentada por la ley.

“Porque nos va a dar un mayor marco normativo y jurídico que va a poder respaldar todo el contexto de eutanasia. Por otro lado, le va a dar una mayor tranquilidad a los prestadores de salud y va a reconocer que este es un derecho” , declaró Mónica Giraldo Castaño, directora de la Fundación Derecho a Morir Dignamente.

Algunos congresistas cree que hay otras salidas. La representante a la Cámara Ángela Sánchez, del partido Cambio Radical, indica que "la eliminación del dolor de estos pacientes debe ser por cuidados paliativos" y debe haber un reforzamiento del acceso al sistema de salud y medicamentos.

Los autores de esta iniciativa aseguran que en julio volverán a presentar proyecto de ley.

“Este proyecto pretende garantizar el derecho a todos los colombianos a decidir con autonomía sobre la propia vida, a decidir con autonomía el destino de su propia existencia. En julio vamos a volver a insistir, vamos a volver a presentar este proyecto", dijo el representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal.

Publicidad

Entre tanto, la directora de la Fundación del Derecho a Morir Dignamente sugirió una salida jurídica a este tema.

“Primero, que la persona tenga un diagnóstico de enfermedad terminal. Segundo, que la solicitud sea realizada por el mismo paciente, esta puede ser anticipadamente medio de un documento de voluntad anticipada y, tercero, que el procedimiento sea realizado por un médico”, sostuvo Mónica Giraldo Castaño

En 2015, el Ministerio de Salud estableció cómo una persona podría someterse a una eutanasia, desde entonces, a la fecha se han practicado 123 procedimientos a pacientes con enfermedades terminales.