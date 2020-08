Familia denuncia que abuelita de 70 años fue víctima del paseo de la muerte en Bucaramanga

Una familia denuncia un desconcertante caso de paseo de la muerte en Bucaramanga, a donde fue remitida una mujer de 70 años identificada como Carmen Sofía Flórez Rodríguez.

Afirman sus allegados que doña Carmen fue trasladada desde el municipio de El Playón hacia el Hospital Universitario de Bucaramanga, pero allí no habría sido recibida por falta de camas.

En la misma ambulancia en la que llegó hasta allí fue llevada a otro hospital, en el norte de la ciudad, pero tampoco la recibieron.

Los familiares de la mujer calculan que ella pasó siete horas encerrada en la ambulancia sin recibir atención.

Luego fue atendida en las carpas de aislamiento para COVID-19, pues tenía infección pulmonar, estado febril y dolor de estómago, y murió minutos después.

“El médico de turno no la recibe porque dice no tener capacidad para UCI, fue enviada al norte, también la rechazan, regresamos al (Hospital Universitario) González Valencia, donde nuevamente no nos querían abrir, nos echaron la policía para sacar a mi mamá a la calle; en conclusión, mi madre dura siete horas metida en una ambulancia, dentro del hospital González Valencia donde no le brindaron ningún tipo de ayuda”, denunció Yohana Flórez, hija de la mujer fallecida.

Las autoridades mostraron su preocupación, además por un caso similar de otra mujer mayor de 70 años remitida desde Lebrija.

“Sí hay disponibilidad de camas en el hospital universitario y eso es lo que vamos a investigar, si esta paciente necesitaba una UCI o una cama hospitalaria”, aseguró Javier Villamizar, el secretario de Salud de Santander.