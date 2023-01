General ofreció millones para saber quién filtró información de las FF. MM., denuncia Semana

En la publicación también se documenta los casos de tres oficiales que estarían envueltos en posibles actos de corrupción.

Semana reveló así una investigación que adelanta la Fiscalía y la Procuraduría contra algunos miembros del Ejército.

Y es que la polémica al interior de esa institución comenzó con un artículo del New York Times en el que se denunció el posible regreso de los falsos positivos en Colombia.

Ahora, casi dos meses después, este escándalo parece no terminar: Semana reveló polémicos formatos que habrían sido implementados por el general Nicacio Martinez, y firmados por altos oficiales, en los que se comprometen a duplicar los resultados contra los grupos al margen de la ley. Incluso señalan que un alto militar les confirmó que la orden continua vigente.

Uno de los oficiales salpicados es el general Eduardo Quirós, cabeza del comando de apoyo de contrainteligencia. Según lo revelado por ese medio, este habría ofrecido a sus hombres recompensas para saber de dónde provenía la información que se habría filtrado sobre las supuestas irregularidades.

"El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso", es lo que supuestamente dijo el general Quiroz en una reunión, el pasado 7 de junio, en el auditorio del Batallón de Ingenieros Militares en Bogotá.

Él mismo, según Semana, habría estado también en la reunión del pasado mes de mayo, en la sede de la segunda división del Ejército en Bucaramanga, en la que presuntamente se citó a 15 militares con el fin de realizar algunas entrevistas y pruebas de polígrafo.

Sin embargo, ahí no termina todo: la revista informa que el general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, habría utilizado a sus subalternos para conseguir dinero destinado a gastos personales.

Otro de los oficiales cuestionados es el general Jorge Romero Pinzón, quien comandó la cuarta brigada del Ejército con sede en Medellín, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017.

De acuerdo con testimonios y denuncias que estarían bajo conocimiento de autoridades, el general Pinzón cobraba por la expedición de salvoconductos para el porte de armas, que incluso fueron entregados a integrantes de La Oficina.

El sábado en la noche, la cúpula militar del Ejército y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se reunieron para hablar sobre estas denuncias.

