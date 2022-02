Iglesia católica lanza cartilla contra la eutanasia: “La muerte digna es el desenlace natural”

Un frente contra la eutanasia emprendió la Iglesia católica en Colombia. Con una serie de cartillas, pretende evitar ejercer esta opción, la cual califica como ofensiva para la dignidad humana. Las publicaciones generaron controversia.

En la publicación denominada ‘Para que tengamos vida en abundancia’, la Conferencia Episcopal plantea el peligro de estar frente a la que llama cultura de la muerte.

“Son reacciones de la Iglesia ante un panorama que nosotros llamamos un panorama de cultura de la muerte, porque realmente es como ir propiciando escenarios para que la muerte sea anticipada, en lugar de esperar a su desenlace natural”, explicó el padre Raúl Ruiz, director del departamento de doctrina.

“La eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrupción de valores fundamentales del orden social. Como comunidad de creyentes que somos, nos solidarizamos con todos los enfermos, con aquellos que sufren lesiones corporales, enfermedades graves incurables que se encuentran en este momento en estado terminal”, expresó el secretario general de la Conferencia Episcopal.

La cartilla contra la eutanasia tiene 4 módulos y, más allá de la pedagogía, trae un formulario que se puede llenar para que quien lo firma no sea sometido a dicho procedimiento.

“El formato que se propone desde la cartilla que hoy presentamos es, al contrario, un documento de voluntad anticipada para que, llegado el momento en que la persona no tenga conciencia, en una situación que no pueda decidir, que se le preserve la vida hasta su desenlace natural, aceptando, por supuesto, los cuidados paliativos”, indicó el padre Ruiz.

La publicación rechaza el término “morir dignamente”.

“Esa palabra dignidad se está utilizando erróneamente para provocar la muerte. Dicen que una muerte digna es una muerte anticipada, pero nosotros desde la Iglesia católica, desde el magisterio, sabemos que la muerte digna es precisamente aquella que da gloria a Dios y la muerte digna es aquella que llega en el momento del desenlace natural, porque precisamente se ha tratado el dolor, porque se ha acompañado a la persona”, expresa el padre Ruiz.

Aseguran que la cartilla en ningún momento le dice al enfermo que debe soportar el dolor.

“Estos textos no son una exaltación al dolor y el sufrimiento. No es decir simplemente suframos, aguantemos dolores, no. Sino que este es una invitación para que nos demos cuenta de que no podemos prescindir del dolor y el sufrimiento, sería muy ingenuo pensar en una vida donde no exista el dolor”, añade el prelado.

Esta estrategia ya generó polémica entre quienes defienden la eutanasia.

“Lo que la Iglesia católica llama, de forma tendenciosa y falsa, cultura de la muerte no es otra cosa que en realidad una cultura de la libertad y de la autonomía en el fin de la vida. Por supuesto, que la Iglesia le teme a que sus fieles, los ciudadanos, y el Estado tomen decisiones de manera libre y autónoma sobre su vida y sobre su muerte”, expresó Lucas Correa.

La Iglesia asegura que, cuando se está ante un enfermo, no se puede hablar solo de un cuerpo, sino también de una persona que necesita atención espiritual.