Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña anuncian que retoman las armas

Dicen que decidieron continuar en "lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana" y que buscarán alianzas con el ELN.

"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión", afirmó Márquez en un video divulgado en internet.

Seuxis Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich', y Hernán Darío Velásquez, alias 'el Paisa', que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la Paz (JEP), también aparecen en el video rodeados de varios hombres armados.

Igualmente, Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña'.



En su discurso, que dura más de media hora, Márquez afirma que el objetivo de las FARC ahora será la oligarquía y no los policías y militares, “pueblo uniformado” que, señaló, ha querido dedicar más tiempo a su familia y a estudiar.

“Solo responderemos a la ofensiva, no vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y continúe enriqueciéndose cada vez más”, precisó.



Secuestros



Para financiarse, manifestó Márquez, no acudirán más al secuestro con fines económicos, sino que buscarán el “diálogo dialogarán con empresarios, ganaderos, comerciantes y gente pudiente del país”.



Juan Manuel Santos



Márquez también cuestionó al expresidente Juan Manuel Santos porque había asegurado “que no cambiaría una sola coma de lo pactado, que cumpliría lo firmado de buena fe y que no nos iba a poner conejo, pero ni siquiera se atrevió a titular tierra a los campesinos que han vivido allí por décadas”.

Asimismo, señaló que el primer paso de la traición a lo firmado en La Habana fue el plebiscito.

“Pareciera que más que blindar la paz, lo que quería Santos era derrotar a (Álvaro) Uribe, exponiendo así el más alto logro en las últimas décadas”, agregó.



Iván Duque