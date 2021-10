Jessica de la Peña, presentadora de RCN, denunció en sus redes sociales que fue víctima de ciberdelincuentes que le vaciaron sus cuentas bancarias. Según su relato, todo ocurrió a altas horas de la noche, justo cuando ella estaba dormida.

La presentadora indicó que se dio cuenta del robo cuando se levantó, a las 5:30 a.m.

“Me despierto y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso, hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada, mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo”, escribió Jessica de la Peña.

Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo. — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021

La presentadora exigió respuestas a la entidad bancaria.

“¿Qué pasa Davivienda con la seguridad del portal? Hoy en día hago todo por ese medio. ¿Cómo confiar que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron?”, escribió en otro trino.

Vía Twitter, Davivienda respondió a la presentadora.

“Lamentamos los inconvenientes presentados. La seguridad de nuestros clientes es muy importante, por favor escríbanos por mensaje privado y con gusto lo validaremos. Quedamos atentos”, indicó la entidad bancaria.

Otros usuarios de las redes sociales aprovecharon el caso de la presentadora para también denunciar que han sido víctima de hurto.