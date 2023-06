Karim Khan, fiscal de la CPI: “Colombia está haciendo un trabajo duro para alcanzar justicia”

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional , CPI, concluyó su visita a Colombia con un compromiso: apoyar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP . También descartó asumir investigaciones que pueden ser asumidas por las instituciones y se refirió a las diferencias entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa.



En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, Karim Khan recordó su primera visita a Colombia, que se llevó a cabo en 2021. En esa ocasión cerró la indagación preliminar al país.

“Fue la decisión correcta y no solo es mi análisis, es el análisis de mis colegas en Colombia. El presidente Vidal, de la JEP, considera que esa es la decisión correcta. Es un voto de confianza en el trabajo de la JEP. La trayectoria de la JEP se ha incrementado desde la indagación preliminar. Hay un compromiso del presidente Petro y hubo un compromiso del expresidente Duque de apoyar las finanzas de la JEP, sus decisiones, garantizar su independencia frente a las instituciones. Colombia está haciendo un trabajo duro para alcanzar justicia”, dijo.

Hay algunas voces que piden que abra de nuevo esta indagación, que se inició en 2004 por los presuntos crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en el país.

“La gente tiene la libertad de dar sus puntos de vista. Soy un fiscal independiente, tomo decisiones independientes con base en el estatuto. Entro solo si un Estado es considerado sin voluntad o sin capacidad de investigar genocidios, crímenes contra la humanidad o de guerra. Estoy complacido de decir que Colombia, según mi evaluación, no es ni incapaz ni falto de voluntad. Yo no pienso que Colombia sea un Estado fallido. Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de continuar el diálogo, no están solos, estamos aquí con ustedes”, comentó.

Karim Khan también habló de la cooperación con las autoridades colombianas.



“Tendremos presencia física aquí en términos de miembros de mi oficina trabajando con la JEP en asistencia técnica en persona en vez de forma remota. Tendremos que trabajar en forma imaginativa para tener mejores resultados, no para nosotros mismos, sino para las víctimas y los sobrevivientes de Colombia que han tratado de buscar paz y una vida pacífica para el futuro”, acotó.

En el tema de las víctimas del conflicto armado, Karim Khan se refirió a las que todavía siguen en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.

“En todas partes del mundo se crítica que la justicia es lenta, son las mismas críticas a la Corte Penal Internacional, que es lenta. En Reino Unido hay un dicho muy conocido que reza que la justicia retrasada es justicia negada. Tenemos que hallar una combinación para agilizar el trabajo de la Corte Penal Internacional y agilizar el trabajo interno. Hay que tener en cuenta que son solo 5 años y en 5 años la JEP tiene 20 millones de piezas de evidencia que han sido aseguradas, ha abierto 11 macrocasos, muchas víctimas y sobrevivientes han sido conscientes de que la experiencia de ir a la JEP es catártica, han sentido que es poderosa”, subrayó.

Finalmente, Karim Khan habló de los intercambios de opiniones entre el presidente Gustavo Petro y Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia.

“En las democracias tienes un intercambio de ideas, pero, al final, el interés de la institucionalidad, el interés del país, va primero. Ustedes tienen una constitución, hay reglas para el Gobierno, reglas judiciales y espero que todo el mundo ponga a la Constitución y esas funciones primero. Esto no significa que todos tienen que estar de acuerdo, significa que todos tienen que trabajar juntos y mi oficina está comprometida a ayudar, a implementar los acuerdos firmados para que los hombres, mujeres y niños de Colombia tengan un mejor futuro. No podemos rendirnos, ellos no se han rendido. Vamos a trabajar juntos y a traer justicia”, manifestó.