La historia de un joven al que el bullying casi le cuesta la vida: “Le dejé una carta a mis papás”

El bullying es una pandemia silenciosa que causa graves daños emocionales a las víctimas, que en muchos casos callan lo que les está ocurriendo. Algunos de los afectados sufren cambios en el humor, apetito y la estabilidad emocional, llegando, incluso, a pensar en quitarse la vida.



Según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, además de la víctima y el victimario, juegan un papel importante los docentes y los padres de familia.

El matoneo no solo se da con maltrato físico, también son ataques verbales y la exclusión social

Las víctimas suelen sufrir pérdida en sus objetos personales, lesiones inexplicables, ansiedad, cambios de humor, pérdida de interés en la escuela.

Pero los victimarios también presentan conducta de superioridad, llevan a la casa elementos que no son suyos, son impacientes y no acatan reglas.

Publicidad

Juan David es un joven que sufrió de bullying y decidió contar su caso para que las víctimas no guarden silencio.

“Me empezaron a molestar porque era juicioso, me robaban los colores, los marcadores. Era un chico del salón que desde el primer día me empezó a molestar, me pegaba. Me pegaban tanto que en un momento pensé quitarme la vida. Lo pensé, tanto así que le dejé una carta a mis papás despidiéndome de ellos”, aseguró.

Invitó a las víctimas a que pongan en conocimiento de sus papás y profesores lo que está ocurriendo: “Siempre vamos a quedar marcados, en el bullying no hay un solo recuerdo bueno. Lo mejor es no callar, lo digo yo porque lo callé durante muchos años”.

Publicidad

En Colombia, en los últimos dos años, se denunciaron 8.981 casos de acoso. Cuatro de cada 10 niños han sufrido bullying.

Qué hacer ante los casos de matoneo

Si el conflicto es prematuro, la familia debe ser un soporte emocional que tiene que comunicarlo a las directivas del colegio y acudir a la personería.

Asimismo, la institución debe identificar el conflicto, usar herramientas de negociación y buscar apoyo profesional.

Si el problema es mayor, la familia debe buscar atención psicológica y acudir ante la secretaría de educación. El colegio tiene que remitir el caso a las autoridades y proteger a la víctima.

Publicidad

Si el caso pasa a ser delito se suma la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: