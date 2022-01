La lucha de Mike para ser reconocido como persona “no binaria” por la Registraduría

En Colombia dos personas han logrado, vía tutela, que en sus documentos de identidad se les reconozca como "no binario" porque no se identifican ni como hombre, ni como mujer. Aunque ya hay fallo de un juez, el proceso es complicado porque en Colombia no existe reglamentación frente a ese tema.

Mike Durán nació como mujer, sin embargo, al no sentirse a gusto con esa asignación inició un largo proceso para identificarse dentro la denominación "no binario".

“Empecé en el 2019, cuando yo le escribí a la Registraduría dándole a explicar mi caso, donde yo quería poner el componente sexo T, y ellos me dijeron que la única opción era poner derechos de petición o directamente la tutela”, dice.

Y así fue; interpuso varias tutelas que ganó y que finalmente le ordenan en un término de seis meses a la Registraduría cambiar todos sus documentos de identidad para que en el componente ‘sexo’ no aparezca la F de femenino sino la T de trans.

La modificación hasta ahora solo se ha hecho en el registro civil.

“En diciembre llevé el fallo porque nunca se pronunciaron, nunca dijeron ‘vamos a hacer el trámite’, nunca dijeron eso está en proceso. Entonces el día de hoy volví y me dijeron que no, que eso es un caso muy complicado”, indicó Mike.

Y así lo reconoce la Registraduría.

“No existe norma expresa qué esté destinando la regulación de un sexo diferente al masculino o femenino en el documento de identificación. Sin embargo, la cédula digital y el avance digital de la Registraduría nos va a permitir hacer esa aplicación en el rigor que ordena el poder judicial”, explicó Rodrigo Pérez, director de registro civil de la Registraduría Nacional.

Y es que hasta ahora muy poca gente en Colombia está familiarizada con el término ‘no binario’ que aunque está ligado a la transexualidad, explican expertos, para reconocerse así se requiere de un proceso psicosocial.

“Esto hace alusión a la variabilidad de género, y a la variabilidad de género entendida en que una persona puede no identificarse plenamente con lo masculino ni tampoco plenamente con lo femenino y esa brecha queda ahí, es lo que llamamos no binario. Ese es el movimiento que podemos tener en la expresión de nuestra identidad de género que en mayor o en menor medida todos tenemos pero que, desde luego, el tener una categoría reduce las angustias porque precisamente crea un lugar de pertenencia”, explica el psicólogo clínico Santiago Hernández.

Pero denominarse como ‘no binario’ va mucho más allá de plasmarlo en los documentos de identidad, pues sistemas como el pensional o el de salud, entre otros, aún no reconocen esa denominación que hace parte del gran espectro de la sexualidad, por lo que surgen debates frente al tema.

“En Argentina se había decidido quitar de los documentos de identidad el sexo, o al menos estuvo en un debate y yo creo que eso precisamente es como el conflicto”, indica Hernández.

Esta semana en Bogotá, un juez también falló en un proceso similar al de Mike y la Registraduría, en ese caso también deberá modificar sus documentos de identidad.