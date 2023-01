“Los maestros son importantísimos, tan importantes como los políticos o más”: Rodolfo Llinás

El científico, al analizar por qué el país se rajó en las pruebas Pisa , dijo que los colombianos son inteligentes. El problema, según él, es el método de enseñanza.

“Hay que cambiar la metodología. Los colombianos son tan inteligentes, o más que el resto del mundo, la culpa no es de ellos. La educación hay que mejorarla”, dijo Rodolfo Llinás.

También se pronunció frente a la idea de replantear la estructura curricular.

“Darles contexto a los grupos de áreas de conocimiento sería sumamente importante. Imagínese que el país decida que va a querer proteger y ayudar a los maestros, porque saben que el futuro de un país está en manos de los maestros. Los maestros son importantísimos, son tan importantes como los políticos o más”, recalcó.

¿Cuál es, según Rodolfo Llinás, el mayor reto de la educación y la ciencia en Colombia?

“La falta de contexto. Si no hay contexto en la educación, no queda, se olvida, nunca se entendió. Es sencillísimo, es verdad, la importancia del contexto”, puntualizó.

También insistió en la necesidad de apoyar a los docentes, pues son ellos los que fabrican el estado de pensamiento de un país.