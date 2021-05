Manifestantes prendieron cilindros de gas, quemaron un camión y bloquearon la vía Bogotá - Tunja

Persisten los bloqueos en las carreteras de Cundinamarca . El transporte de alimentos, la movilización de pasajeros y el tránsito de vehículos particulares se ha visto gravemente afectado.

La situación más complicada se registra en la vía que de Bogotá conduce a Tunja a la altura de los municipios de Tocancipá y Gachancipá. Allí el conductor de un vehículo de gas propano fue obligado a atravesar el automotor en la carretera.

Algunos vándalos tomaron varios cilindros y les prendieron fuego, situación que generó pánico entre los habitantes.

Los transportadores y pasajeros de buses se quedaron atrapados por los bloqueos. Algunos viajeros decidieron descender de los vehículos y caminar largos trayectos.

“Llegamos en bus hasta antes de El Roble, de ahí para acá no hay paso. Pasamos la noche en el carro y decidimos caminar. Llevamos caminando 4 horas y un poquito más”, indicó Fernando Soto, afectado por el bloqueo.

Según Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, los manifestantes no son del municipio. El mandatario pidió que se retire la fuerza pública mientras adelantan los diálogos con la alcaldía municipal para levantar el bloqueo.

“No es posible que ingrese el Esmad al caso urbano de Gachancipá. Muchos manifestantes no son del municipio, los habitantes no deben pagar por la situación que se vive en la vía nacional”, manifestó García.

Las autoridades informaron que persisten los bloqueos en otros 16 municipios de Cundinamarca en los que participan manifestantes y la participación de transportadores.