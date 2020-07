Más de 600 viajeros fueron víctimas de la banda Los Pegados

La Policía logró capturar y enviar a la cárcel a siete ladrones que hacían parte de la organización Los Pegados, la cual asaltaba en carretera. Actuaban encapuchados, lo que demoró un poco la investigación, que se extendió por un año.

Algunos de los buses intermunicipales que transitaban por vías, como la que comunica a Tolima con Huila, fueron interceptados por los sujetos armados. Amedrentando a los pasajeros con pistolas lograban llevarse los objetos de valor en menos de cinco minutos.

Bajo la misma modalidad estos ladrones asaltaron a unas 600 personas, aunque solo 40 de ellas denunciaron. Detalla la Policía que para hacer detener los vehículos atravesaban palos en la vía y disparaban al vidrio panorámico para presionar la apertura de puertas.

Una de las más recientes víctimas de la banda narró los momentos de tensión que vivió dentro de un vehículo asaltado: “uno de estos sujetos me coge, me intimida, me coloca un arma de fuego en la cabeza y me hace alzar las manos. Me lleva hacia la mitad del bus y les dice a todos los pasajeros que, si intentan algo, pues que me mataba”.

Además de Huila, Tolima, Cundinamarca, Los Pegados también asaltaban en vías de Caquetá, Putumayo y Cauca.

Durante 10 allanamientos realizados en Pitalito, Garzón y Gigante, en el Huila, fueron capturados siete integrantes de la banda, entre ellos un joven de 17 años, a quien sindican de ser el jefe de la organización criminal.

Publicidad

Le puede interesar: