Ministra de Vivienda aseguró que Mi Casa Ya estaba “desfinanciado” y con una “brecha inmensa”

Catalina Velasco es la actual ministra de Vivienda y una de las funcionarias que ha estado desde la elección del presidente Gustavo Petro. Desde La Guajira, la funcionaria habló con Noticias Caracol sobre agua para esa región, cambios en programa de vivienda y el subsidio Mi Casa Ya.

La funcionaria visitó el municipio de Distracción en ese departamento. Desde el embalse Ranchería, que surte del líquido a ese territorio, ella habló sobre los proyectos de agua potable para los habitantes de esa zona de Colombia.

“Agua sí hay. Tenemos suficiente agua, esto se ha construido hace varios años y se utiliza para la agricultura. El uso del agua tiene que ser principalmente para los seres humanos, agua potable para la gente. Encontramos 12 millones de personas sin una disposición adecuada de agua potable. Uno de cada cinco habitantes de nuestro país no tiene agua para beber de manera adecuada, 3.2 millones no tienen agua de ningún tipo. Pasamos de 20 proyectos que se viabilizan al año, a 120 en 10 meses. Ya no necesitaremos 100 años, necesitaremos 20 años para que la infraestructura de agua esté al día”, manifestó Catalina Velasco.

Una de las situaciones más críticas en cuanto a escasez de agua la vive el municipio de Hatonuevo, en La Guajira. La ministra habló sobre lo que pasa con el líquido en esa zona del país.

“Es el último municipio al que llega el agua. El 80% del agua se pierde. A Hatonuevo no llega agua, porque se roba, se desperdicia, se utiliza en lo que no se debe. Debemos comenzar por el control, el diálogo”, indicó.

Sobre la instalación de plantas de agua potable en las rancherías, la ministra también se pronunció. Puntualizó que avanza la rehabilitación de varias infraestructuras.

“Más de 300 personas debían desplazarse hasta 5 kilómetros a buscar agua al río y nosotros pusimos esta infraestructura: un panel solar para impulsar la bomba, planta de potabilización para humanos y recurso de agua cruda para animales. Como esta infraestructura, tenemos en proceso de rehabilitación 565”, agregó.

Pero los proyectos de agua potable no solo se centran en La Guajira, la funcionaria indicó que están avanzando en otros departamentos del país.

“24 departamentos tienen un proyecto nuevo de agua potable. Hemos encontrado 30.000 organizaciones comunitarias que prestan el servicio de agua potable en estas zonas. Nos hemos articulado, generado confianza, trabajando en diseños de infraestructura, giro directo de recursos”, aseveró.

Sobre los cambios al programa Mi Casa Ya, la ministra Catalina Velasco subrayó que se realizaron porque había “una brecha inmensa”.

“Cuando llegamos hace un año, encontramos dos dificultades: 500.000 familias a la espera de un subsidio y solo 18.000 subsidios para 2023. Una brecha inmensa, desfinanciado el programa y expectativas difíciles de hacer. Por eso, hicimos los ajustes, darles subsidios a las viviendas construidas y buscar mecanismos para dirigir los subsidios a los que lo necesitan”, concluyó.