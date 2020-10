Mujer denuncia que un concejal de Zipaquirá la golpeó durante un autoconcierto

El concejal Wilson Alfonso Forero fue denunciado ante la Fiscalía por Melba Goyes, una mujer que afirma que él la golpeó por intentar mediar en un choque simple que hubo durante un autoconcierto en el parqueadero de la Catedral de Zipaquirá.

Según ella, después de 5 u 8 minutos del accidente que se registró en el sitio, vio que “había una agresión contra el señor del carro, sentí que debía interceder y auxiliar al señor y mediar con el concejal para que no se agravaran los hechos”.

“En ese momento el concejal me agredió, me dio un golpe muy fuerte en la cara, sentí un aturdimiento, perdí la visión por unos segundos y me toqué la cara y vi que estaba sangrando. Escuché antes del golpe: ‘usted no se meta’”, agregó.

Melba aseguró que la esposa del concejal ofreció llevarla al hospital y cubrir los gastos médicos. Sin embargo, el cabildante Forero negó las acusaciones.

“Nunca agredí a la señora como irresponsablemente ella lo asegura. Lo que sí ocurrió fue que al momento del choque mi hija quedó inmersa dentro del grupo de gente y yo entré a sacarla. En ningún momento de manera voluntaria o intencional (le pegué), pudo haber ocurrido de manera accidental, situación que no dejo de lamentar”, señaló.

Añadió que el incidente le “ha causado un enorme perjuicio a mi familia y a mí, por tal razón espero que las autoridades competentes esclarezcan de manera inmediata estos hechos”.

La mujer interpuso una denuncia por lesiones personales ante la Fiscalía y también presentará su caso ante la Procuraduría.

