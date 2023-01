“No puede seguir muriendo gente buena, no es normal, no es natural”: padre de Lucas Villa

Horas después del fallecimiento de Lucas Villa , Mauricio Villa, su padre, pidió a los violentos que no sigan arrebatando vidas en Colombia y recordó las cualidades que hacían de su hijo un ser especial.

“Era un hombre feliz, no necesitaba mucho para darle a los demás esa energía tan bonita que él tenía. Compartir con él era una dicha. Lucas era una persona inteligente, conversar con él era sabroso, había discusiones intelectuales, interesantes de todo tipo. Los deportes eran nuestra pasión en común, discutíamos intelectualmente bastante. La relación era cordial”, narró.

Además, contó que varios proyectos que tenían juntos quedarán inconclusos por cuenta de los que lo asesinaron vilmente.

“Teníamos el sueño de correr un triatlón juntos, queríamos intentar correr un medio iron man, ya no lo vamos a poder hacer. Íbamos a correr la media maratón de Pereira. El universo no alineó sus astros para hacer las locuritas que habíamos hecho en el pasado”, afirmó.

Aprovechó para pedir a los violentos que dejen de arrebatar la vida de los colombianos.

“No pueden morir más Lucas, no pueden morir más colombianos, no puede seguir muriendo gente buena, no es normal, no es natural. No está bien que los padres enterremos a los hijos", concluyó.

La muerte de Lucas se confirmó en la mañana del 11 de mayo.

Tras recibir 8 impactos de bala durante un plantón pacífico, luchó por su vida cinco días en una clínica de Pereira.