¿Olvido o estrategia? Llueven críticas a director del Centro de Memoria por suspensión a Colombia

Coalición de Sitios de Conciencia sacó al país de la red más importante de memoria histórica. Darío Acevedo dice que fue un error, víctimas no le creen.

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia suspendió a Colombia de esa red global, considerada una de las más importantes relacionadas con la memoria del mundo porque el director del Centro de Memoria no dio respuesta a un pedido que hizo el organismo sobre varios criterios de trabajo.

El director del Centro de Memoria, Darío Acevedo, dijo que hubo un error y que la carta de respuesta sí se hizo, pero se mandó a otra entidad.

“En la respuesta que le hicimos a la red colombiana de lugares de memoria precisamente respondíamos a estas preguntas y no le respondimos directamente a ellos. Es probable que eso haya generado la confusión cuando nos dicen que pasados cuatro meses ellos no han recibido una respuesta”, indicó Acevedo.

El organismo internacional pedía al Centro de Memoria reconocer el conflicto armado en Colombia y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, puntos a los que Acevedo había marcado una posición opuesta.

Hoy asegura estar dispuesto a corregir el error a través de una carta enviada a la coalición internacional.

“Hemos reiterado la existencia del conflicto armado colombiano, nosotros lo que no negamos es el derecho que tiene cualquier ciudadano a pensar como bien quiera de acuerdo a sus criterios éticos y morales, y en segundo lugar puedo manifestar nuestro compromiso con la memoria de las víctimas", dice la misiva.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) cree que lo ocurrido no es un simple error.

"Aquí hablamos de una ofensiva ideológica y no podemos hablar de un error sencillo o casual, sino que es una estrategia ideológica para negar el compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento del acuerdo de paz; y el riesgo más grave es que se siga trabajando en el desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y a la memoria", indicó Alfonso Castillo del Movimiento.

La carta de disculpa ya fue enviada, pero lo cierto es que hoy Colombia no hace parte de esta coalición internacional que apoya la paz, la memoria y a las víctimas.



