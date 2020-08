Padres de víctimas de masacre en Samaniego piden limpiar el nombre de sus hijos: “no eran narcos”

La masacre de ocho estudiantes en Samaniego todavía estremece a Colombia. Trece días después, las familias piden resultados. Quieren saber quién asesinó a Brayan Alexis Cuarán, Byron Patiño, Campo Elían Benavides, Daniel Steven Vargas, Laura Michel Melo Riascos, Óscar Andrés Obando, Sebastián Quintero y Rubén Darío Ibarra.

“Esto es muy doloroso, no lo aceptamos, no admitimos la forma como acribillaron a nuestros hijos, chicos sanos, chicos de familia, chicos con sueños. Yo no he tenido charla con las autoridades; lo que dicen en los medios no más. No nos han dicho nada, como familias estamos solas, no estamos con el apoyo de las autoridades”, dice Gladys Betancourth, madre de una víctima.

Entre tantos rumores, Jesús Quintero, padre de uno de los jóvenes asesinados, pide claridad.

“Que limpie el buen nombre de nuestros jóvenes, de nuestras familias y del pueblo de Samaniego. Desafortunadamente, una mala versión dio un alto mando de la Policía a nivel nacional cuando se tilda a nuestros hijos como narcotraficantes. Que se haga justicia, se esclarezca esta situación y se saque en alto el buen nombre de nuestros hijos”, dice.

En Samaniego, Nariño, continúan las investigaciones del grupo especial de investigación de la Policía que fue designado para este caso.